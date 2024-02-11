AK Parti seçim çalışmasına saldırıdan yeni görüntüler: Saldırganların izleri MOBESE kameralarında! 150 kişilik ekip izliyor
İstanbul'da Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yapılan silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların saldırı öncesi araca binişleri ve olay yerine gidişleri ile çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçtığı anlar görülüyor. Emniyet'te de 150 kişilik ekip MOBESE kayıtlarını ve çevre işyerlerinden alınan görüntüleri inceliyor.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaparken, dün saat 16:30 sıralarında uzun namlulu silahların da kullanıldığı saldırı düzenlendi.