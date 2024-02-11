AK Parti seçim çalışmasına saldırıdan yeni görüntüler: Saldırganların izleri MOBESE kameralarında! 150 kişilik ekip izliyor

İstanbul'da Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yapılan silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların saldırı öncesi araca binişleri ve olay yerine gidişleri ile çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçtığı anlar görülüyor. Emniyet'te de 150 kişilik ekip MOBESE kayıtlarını ve çevre işyerlerinden alınan görüntüleri inceliyor.

AK Parti seçim çalışmasına saldırıdan yeni görüntüler: Saldırganların izleri MOBESE kameralarında! 150 kişilik ekip izliyor - 1

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaparken, dün saat 16:30 sıralarında uzun namlulu silahların da kullanıldığı saldırı düzenlendi.

SİLAHLI SALDIRIDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti seçim çalışmasına saldırıdan yeni görüntüler: Saldırganların izleri MOBESE kameralarında! 150 kişilik ekip izliyor - 2

Saldırı anı güvenlik kameralarınca da görüntülendi. Aracın üstünden ve arka camlarından çıkan saldırganlar, seçim çalışmasının yapıldığı noktaya doğru ateş ederek hızla bölgeden ayrıldı.

AK Parti seçim çalışmasına saldırıdan yeni görüntüler: Saldırganların izleri MOBESE kameralarında! 150 kişilik ekip izliyor - 3

Saldırı sonrası kaçan saldırganlar için operasyon başlatıldı.

AK Parti seçim çalışmasına saldırıdan yeni görüntüler: Saldırganların izleri MOBESE kameralarında! 150 kişilik ekip izliyor - 4

Emniyette 150 kişilik kamera ekibi MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

AK Parti seçim çalışmasına saldırıdan yeni görüntüler: Saldırganların izleri MOBESE kameralarında! 150 kişilik ekip izliyor - 5

MOBESE kameraları ve çevre işyerlerinden elde edilen kamera görüntülerinde saldırganlardan biri olay öncesi telefonla konuşuyor ve saldırıda kullanılan beyaz araca biniyor.

AK Parti seçim çalışmasına saldırıdan yeni görüntüler: Saldırganların izleri MOBESE kameralarında! 150 kişilik ekip izliyor - 6

Saldırganlar daha sonra araçla saldırının yapılacağı yere gidiyor.

AK Parti seçim çalışmasına saldırıdan yeni görüntüler: Saldırganların izleri MOBESE kameralarında! 150 kişilik ekip izliyor - 7

Güzergah üzerindeki kamera kayıtlarında saldırganların araç plakasını kapattıkları görülüyor.

AK Parti seçim çalışmasına saldırıdan yeni görüntüler: Saldırganların izleri MOBESE kameralarında! 150 kişilik ekip izliyor - 8

Bir diğer görüntüde de saldırı sırasında panikle sağa sola kaçışan insanlar görülüyor.

AK Parti seçim çalışmasına saldırıdan yeni görüntüler: Saldırganların izleri MOBESE kameralarında! 150 kişilik ekip izliyor - 9

Saldırı sırasında küçük bir çocuğun çevredeki araçların arkasına saklanarak kendisini koruduğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

AK Parti seçim çalışmasına saldırıdan yeni görüntüler: Saldırganların izleri MOBESE kameralarında! 150 kişilik ekip izliyor - 10

Saldırganlar saldırı sonrası kaçıyorlar.

AK Parti seçim çalışmasına saldırıdan yeni görüntüler: Saldırganların izleri MOBESE kameralarında! 150 kişilik ekip izliyor - 11
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