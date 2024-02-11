AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayına silahlı saldırıda yeni görüntüler

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’a "Mardinliler Buluşması" sırasında kimliği belirsiz kişiler, silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Güneş'in hayati tehlikesi devam ederken olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

İlk görüntüde saldırı öncesi plakasız bir aracın beklediği, aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı ve şüphelinin eline uzun namlulu silahı aldığı dikkat çekerken ikinci görüntüdeyse çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçtığı ve bir çocuğun eğilerek arabaların arasında kaçarak uzaklaştığı anlar yer alıyor.