Akaryakıt istasyonunun tuvaletine kendini kilitledi, üzerinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda motosikletiyle tehlikeli hareketler yaptığı gerekçesiyle, mahalle bekçilerinin durdurmak istediği Melike D. kaçtı. Bekçilerin takibiyle akaryakıt istasyonunda gözaltına alınan kadın, götürüldüğü polis merkezinde olay çıkardı. Polis ekiplerine hakaretler ederek bağıran kadının üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Akaryakıt istasyonunun tuvaletine kendini kilitledi, üzerinden uyuşturucu çıktı - 1

Beyoğlu’nda bekçilerin durdurmak istediği kadın, motosikletiyle kaçtı. Bir benzin istasyonunda gözaltına alınan kadın, karakolda olay çıkardı. Polis merkezinde üst araması yapılan kadından, bir miktar uyuşturucu çıktı.

Olay, 8 Temmuz Cumartesi günü Karaköy Polis Merkezi'nde meydana geldi. İddialara göre, Karaköy'de trafikte motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan Melike D., mahalle bekçileri tarafından durdurulmak istendi. Kadının kaçması üzerine bekçiler olayı polise bildirdi. Bekçilerin takip ettiği kadın, kendini bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine kilitledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Akaryakıt istasyonunun tuvaletine kendini kilitledi, üzerinden uyuşturucu çıktı - 2

İstasyona gelen polis ekipleri kadının çıkması için uyarıda bulundu. Polise hakaret ederek bağıran kadın, bir süre sonra polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde de kendini yere atan  Melike D.. rujuyla yere polise hakaret içeren yazılar yazdı.

Nezarethaneye girmek istemeyen  Melike D., polisin saçını çekerek yere düşürdü. Üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan  Melike D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Akaryakıt istasyonunun tuvaletine kendini kilitledi, üzerinden uyuşturucu çıktı - 3

POLİS ARACINA BİNMEK İSTEMEDİ

Polis aracına binmemek için uzun süre direnen kadının polise hakaret edip zorluk çıkardığı o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, polis aracına binmemek için direnen kadının polise zorluk çıkarması görülüyor. Güçlükle polis aracına bindirilen  Melike D., bu sefer de polis merkezinde kendini yere atarak hakaretlerine devam etti. Kadın polisin ise saçını çekerek yere düşürdü.

Akaryakıt istasyonunun tuvaletine kendini kilitledi, üzerinden uyuşturucu çıktı - 4

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Güçlükle sakinleştirilen kadının üst aramasında 0,1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.  Melike D. “Polise mukavemet”, “Kasten yaralama”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “trafiği tehlikeye düşürme” suçlarından adliyeye sevk edildi.

Melike D. mahkemece serbest bırakıldı.

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