Akaryakıt istasyonunun tuvaletine kendini kilitledi, üzerinden uyuşturucu çıktı

POLİS ARACINA BİNMEK İSTEMEDİ

Polis aracına binmemek için uzun süre direnen kadının polise hakaret edip zorluk çıkardığı o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, polis aracına binmemek için direnen kadının polise zorluk çıkarması görülüyor. Güçlükle polis aracına bindirilen Melike D., bu sefer de polis merkezinde kendini yere atarak hakaretlerine devam etti. Kadın polisin ise saçını çekerek yere düşürdü.