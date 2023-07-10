Akaryakıt istasyonunun tuvaletine kendini kilitledi, üzerinden uyuşturucu çıktı
İstanbul Beyoğlu’nda motosikletiyle tehlikeli hareketler yaptığı gerekçesiyle, mahalle bekçilerinin durdurmak istediği Melike D. kaçtı. Bekçilerin takibiyle akaryakıt istasyonunda gözaltına alınan kadın, götürüldüğü polis merkezinde olay çıkardı. Polis ekiplerine hakaretler ederek bağıran kadının üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Beyoğlu’nda bekçilerin durdurmak istediği kadın, motosikletiyle kaçtı. Bir benzin istasyonunda gözaltına alınan kadın, karakolda olay çıkardı. Polis merkezinde üst araması yapılan kadından, bir miktar uyuşturucu çıktı.
Olay, 8 Temmuz Cumartesi günü Karaköy Polis Merkezi'nde meydana geldi. İddialara göre, Karaköy'de trafikte motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan Melike D., mahalle bekçileri tarafından durdurulmak istendi. Kadının kaçması üzerine bekçiler olayı polise bildirdi. Bekçilerin takip ettiği kadın, kendini bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine kilitledi.