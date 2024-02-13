Akdeniz ve Ege derken yeni hedefi Marmara Denizi… Uzmanlardan “Bilmediğiniz balığı tüketmeyin” uyarısı
Kızıldeniz’den gelip Akdeniz’e yerleşen sonrasında Ege Denizi’nde de görülmeye başlanan istilacı balon balıkları, rotasını Marmara Denizi’ne çevirdi. Uzmanlar, önce Çanakkale Boğazı ardından Marmara’da balon balığı görülmesini bekliyor. Tüketildiğinde ölüme götürebilecek kadar zehirli olan balon balığı nedeniyle, “Bilmediğiniz balığı tüketmeyin.” çağrısı yapıldı.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, deniz suyunun da ısınmasına neden olmasıyla, Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz’e yerleşen istilacı bir tür olan balon balığı, Ege Denizi’nden sonra rotasını Marmara Denizi’ne çevirince uzmanlardan da art arda uyarılar geldi.