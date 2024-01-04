AKOM tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı ne zaman?

Kar yağışına dair heyecanla beklenen resmi açıklama yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden kar yağışı uyarısı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı bildirildi ve kar yağışı için tarih verildi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

AKOM tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı ne zaman? - 1

Yeni yılda hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken vatandaşlar ise havaların ne zaman soğuyacağını ve kar yağışı olacağını merak ediyor. AKOM’un paylaştığı bilgilere göre soğuk hava 8 Ocak Pazartesi’den itibaren etkisini gösterecek. İşte, İstanbul'a kar yağışı hakkında bilgiler...

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AKOM tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı ne zaman? - 2

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine gireceğini, salı ve çarşamba günü de kar yağışının beklendiğini bildirdi.

AKOM tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı ne zaman? - 3

AKOM'DAN KAR AÇIKLAMASI

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün kentte 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacağı belirtilerek, akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin tahmin edildiği kaydedildi.


Gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgarın ılık hava getireceği aktarılan açıklamada, rüzgarın saatte 20 ila 45 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı bildirildi.

AKOM tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı ne zaman? - 4

METEOROLOJİ HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7 günlük hava tahmin raporuna göre haftaya yurt genelinde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

AKOM tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı ne zaman? - 5

Önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günü İstanbul ve yurt genelinde kar yapğışının etkili olması bekleniyor.

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