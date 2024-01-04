AKOM tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kar yağışı ne zaman?
Kar yağışına dair heyecanla beklenen resmi açıklama yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden kar yağışı uyarısı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı bildirildi ve kar yağışı için tarih verildi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Yeni yılda hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken vatandaşlar ise havaların ne zaman soğuyacağını ve kar yağışı olacağını merak ediyor. AKOM’un paylaştığı bilgilere göre soğuk hava 8 Ocak Pazartesi’den itibaren etkisini gösterecek. İşte, İstanbul'a kar yağışı hakkında bilgiler...