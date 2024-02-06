Akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? İl il ezan vakitleri
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, idrak ediliyor. Kandil ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, akşam ezanı saatlerini araştırıyor. Peki, akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? İşte il il ezan vakitleri...
Miraç Kandili'nde en çok araştırılan konulardan biri de akşam ezanı saati oldu. Bulundukları ildeki akşam ezanı saatini merak eden vatandaşlar, 2024 imsakiyesini inceliyor.