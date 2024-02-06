Akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? İl il ezan vakitleri

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, idrak ediliyor. Kandil ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, akşam ezanı saatlerini araştırıyor. Peki, akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? İşte il il ezan vakitleri...

Akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? İl il ezan vakitleri - 1

Miraç Kandili'nde en çok araştırılan konulardan biri de akşam ezanı saati oldu. Bulundukları ildeki akşam ezanı saatini merak eden vatandaşlar, 2024 imsakiyesini inceliyor.

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Akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? İl il ezan vakitleri - 2

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Akşam ezanı saatleri llere göre farklılık gösteriyor. Diyanet'in 6 Şubat tarihli imsakiyesine göre, İstanbul, Ankara, İzmir'de akşam ezanı şu saatlerde okunacak; 

Ankara akşam ezanı: 18.19

İstanbul akşam ezanı: 18.33

İzmir akşam ezanı: 18.45

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Akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? İl il ezan vakitleri - 3

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? İl il ezan vakitleri - 4

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

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