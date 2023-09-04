Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor
Aksaray'da sele kapılarak 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı selde, annesinin kucağından kayıp akıntıda kaybolan 3 aylık Asel bebek hala aranıyor. Arama çalışmaları sürerken, selin oluşturduğu afetin boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından Sevinçili, Gücünkaya köyleri ile Kireçlik mevkisinde sel etkili oldu.
Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp