Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor

Aksaray'da sele kapılarak 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı selde, annesinin kucağından kayıp akıntıda kaybolan 3 aylık Asel bebek hala aranıyor. Arama çalışmaları sürerken, selin oluşturduğu afetin boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı.

Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 1

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından Sevinçili, Gücünkaya köyleri ile Kireçlik mevkisinde sel etkili oldu.

Kuvvetli sağanak birçok ilde hayatı felç etti: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp

TÜRKİYE HABERLERİ

Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 2

Bir akaryakıt istasyonunun önündeki  yol yarıldı.  

Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 3

Kent merkezinden Gücünkaya köyüne giden Çapan En (53) ve eşi 2 çocuk annesi Gülseren En'in içinde bulunduğu otomobil yarılan yoldaki suyun akıntısına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 4

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki köylülerin de yardımıyla Çapan En, sağ olarak kurtuldu.

Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 5

Ardından ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç içinden çıkamayan ve yaşamını yitiren eşi Gülseren En'in cansız bedeni de bulunduğu yerden çıkartılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 6

Çapan En'in dışında son anda selden kurtulan diğer araçlardaki 13 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Gülseren En'in cenazesinin bugün Gücünkaya köyünde defnedilmesi bekleniyor. 

Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 7

ASEL BEBEK'İN BULUNMASI İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR 

Hastaneye kaldırılan Nazif Balcan (25) ve aynı yaştaki eşi Hayriye Balcan'ın sürüklenen araçlarından kendi imkanlarıyla kurtulurken, Hayriye Balcan'ın kucağındaki 3 aylık Asel adını verdikleri bebeklerinin düşüp, akıntıda kaybolduğu belirlendi.

Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 8

Bunun üzerine 150 kişilik ekip, saat 06.00 sıralarına kadar arama yaptı ancak minik Asel'in izine rastlamadı.

Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 9

Arama çalışmaları ekiplerin yaklaşık 2 saat dinlenmelerinin ardından yeniden başladı.

Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 10

Asel bebeğin bulunması için de AFAD Antalya il Müdürlüğü'nden dalgıç ekipler çağrıldı.

Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 11

Ekipler, sel bölgesindeki ağaçlık alanlar ile suların aktığı Uluırmak Sulama Kanalı'nı kapsayan 15 kilometrelik alanda arama çalışmasını sürdürüyor.

Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 12

Hastaneye kaldırılan 14 kişi de yapılan sağlık kontrolünün ardından taburcu oldu.

Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 13

Sel sırasında akaryakıt istasyonunda çalışan Adem Çelik "Ben akşam seli canlı yaşadım. Birden sel oldu ve komple ne var, ne yok götürdü. 2 dakika içinde her şey bitti. Araçlar gelip akaryakıt istasyonunda sığınmaya çalıştı. Onları da sel aldı götürdü. Kimisi arabalarından inmişti. Kimisi de araç içinde kalmıştı. Onları da sel sürükledi." dedi.

Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 14
Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 15
Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 16
Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 17
Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 18
Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 19
Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 20
Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor - 21
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