Aksaray'da sel faciası | Asel bebek aranıyor

Sel sırasında akaryakıt istasyonunda çalışan Adem Çelik "Ben akşam seli canlı yaşadım. Birden sel oldu ve komple ne var, ne yok götürdü. 2 dakika içinde her şey bitti. Araçlar gelip akaryakıt istasyonunda sığınmaya çalıştı. Onları da sel aldı götürdü. Kimisi arabalarından inmişti. Kimisi de araç içinde kalmıştı. Onları da sel sürükledi." dedi.