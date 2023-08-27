Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor

Yunanistan'ın Leros Adası yakınlarında botla kayalıklara çarpan ve ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisine Şişli'deki özel bir hastanede devam ediliyor.

Yoğun bakımda tutulan çiftin sağlık durumlarıyla ilgili yapılan son açıklamada, tüm operasyonların başarıyla sonuçlandığı ve sağlık durumlarının daha da iyiye gittiği belirtildi.