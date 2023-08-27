Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor

Yunanistan'da bot kazası geçiren ve ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. Hastaneyi gün boyu iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim ziyaret etti.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 1

Yunanistan'ın Leros Adası yakınlarında botla kayalıklara çarpan ve ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisine Şişli'deki özel bir hastanede devam ediliyor.

Yoğun bakımda tutulan çiftin sağlık durumlarıyla ilgili yapılan son açıklamada, tüm operasyonların başarıyla sonuçlandığı ve sağlık durumlarının daha da iyiye gittiği belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 2

Tedavilerinin 3. gününde hastane ziyaretleri de devam etti.

Sabancı ailesinden Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı çifti ile oğulları ziyarete gelen isimler arasındaydı.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 3

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da Sabancı çifti ziyaret etti.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 4

Ziyaretçiler arasında Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da vardı.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 5

İstanbul Valisi Davut Gül de Sabancı Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 6

NE OLMUŞTU?

Evlilik yıldönümlerini kutlayan çift Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden zodyak botla kıyıdaki restorana giderken kayalıklara çarptı.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 7

Yaralanan çift ilk önce, Leros Hastanesi’ne kaldırıldı. Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Vuslat Doğan Sabancı da gün ortasında eşinin tedavi gördüğü hastaneye nakledildi.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 8

Çiftin kaza sırasında botta olan çocuklarının sağlık durumu ise iyi...

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 9
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 10
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 11
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 12
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 13
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 14
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 15
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 16
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 17
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 18
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor - 19
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