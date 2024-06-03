Anadolu kavrulacak: “Sıcak günler bitti, daha sıcak günler kapıda”
Türkiye yaz mevsimine sıcak hava dalgasıyla giriş yaptı. Sıcak hava dalgası, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) sezonluk tahminlerine de yansıdı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF’nin tahminlerine ilişkin, “Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen.” açıklamasını yaptı.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları hızlı şekilde yükseldi.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da bugün bunaltan sıcaklar etkili oluyor.
İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?)