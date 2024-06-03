Anadolu kavrulacak: “Sıcak günler bitti, daha sıcak günler kapıda”

Türkiye yaz mevsimine sıcak hava dalgasıyla giriş yaptı. Sıcak hava dalgası, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) sezonluk tahminlerine de yansıdı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF’nin tahminlerine ilişkin, “Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen.” açıklamasını yaptı.

Anadolu kavrulacak: “Sıcak günler bitti, daha sıcak günler kapıda” - 1

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları hızlı şekilde yükseldi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da bugün bunaltan sıcaklar etkili oluyor.

İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?)

TÜRKİYE HABERLERİ

Anadolu kavrulacak: “Sıcak günler bitti, daha sıcak günler kapıda” - 2

İstanbul’da hava sıcaklığının yarın daha da yükselmesi bekleniyor.

Uzmanlar, sıcak hava çarpmasına karşı vatandaşları uyarırken, cuma gününden itibaren sert esmesi beklenen rüzgar bir nebze serinlik getirecek.
Anadolu kavrulacak: “Sıcak günler bitti, daha sıcak günler kapıda” - 3

Sıcak hava dalgası, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) tahminlerine de yansıdı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF’nin sezonluk tahminlerini gösteren grafiğini değerlendirdi.
Anadolu kavrulacak: “Sıcak günler bitti, daha sıcak günler kapıda” - 4

“SICAK GÜNLER BİTTİ, ÇOK DAHA SICAK GÜNLER KAPIDA”

“Bugünden itibaren sıcak hava dalgası içindeyiz. Pazartesi ve salı günleri sıcaklıklar daha da yükselecek. Grafikler tahmin için ürettiğimiz simülasyonlardan, günlük maksimum sıcaklıklar. Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar.” diyen Önol, “Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen.” şeklinde konuştu.

Anadolu kavrulacak: “Sıcak günler bitti, daha sıcak günler kapıda” - 5

4 HAZİRAN 2024 HAVA DURUMU TAHMİNİ

Anadolu kavrulacak: “Sıcak günler bitti, daha sıcak günler kapıda” - 6

5 HAZİRAN 2024 HAVA DURUMU TAHMİNİ

Anadolu kavrulacak: “Sıcak günler bitti, daha sıcak günler kapıda” - 7

6 HAZİRAN 2024 HAVA DURUMU TAHMİNİ

Anadolu kavrulacak: “Sıcak günler bitti, daha sıcak günler kapıda” - 8

7 HAZİRAN 2024 HAVA DURUMU TAHMİNİ

Anadolu kavrulacak: “Sıcak günler bitti, daha sıcak günler kapıda” - 9

8 HAZİRAN 2024 HAVA DURUMU TAHMİNİ

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