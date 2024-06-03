Anadolu kavrulacak: “Sıcak günler bitti, daha sıcak günler kapıda”

“SICAK GÜNLER BİTTİ, ÇOK DAHA SICAK GÜNLER KAPIDA”

“Bugünden itibaren sıcak hava dalgası içindeyiz. Pazartesi ve salı günleri sıcaklıklar daha da yükselecek. Grafikler tahmin için ürettiğimiz simülasyonlardan, günlük maksimum sıcaklıklar. Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar.” diyen Önol, “Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen.” şeklinde konuştu.