Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi

Ankara'da etkili olan kısa süreli şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Mamak ilçesinde sulara kapılan bazı araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı.

DHA 09.06.2021 - 16:56 | Son Güncelleme : 09.06.2021 - 17:03

Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 1

Ankara'da etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.

ANKARA'DA ARAÇLAR BÖYLE SÜRÜKLENDİ (VİDEO)

Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 2
Kentte dün akşamdan bu yana etkili olan yağış öğleden sonra yerini sağanağa bıraktı.
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 3
Yaklaşık 30 dakika etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Mamak ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 4
Akdere Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde park halindeki çok sayıda araç sürüklendi, sürücüler zor anlar yaşadı.
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 5
Sel nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 6
İlçede Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan alt geçit de suyla kaplandı. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 7
Maddi hasara neden olan sel nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 8
Uzmanlar önümüzdeki günlerde de benzer hava olaylarının yaşanabileceğini belirtti.
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 9
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 10
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 11
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 12
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 13
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 14
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 15
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 16
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 17
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 18
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 19
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 20
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 21
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 22
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 23
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 24
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 25
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 26
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 27
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 28
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 29
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 30
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 31
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 32
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 33
Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi - 34

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