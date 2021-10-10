10 Ekim 2015'te terör örgütü DAEŞ mensubu iki canlı bombanın Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 103 kişinin yakınları ve bazı sivil toplum kuruluşları, saldırının 6. yılı nedeniyle düzenlenen anma programı için gar önünde bir araya geldi.