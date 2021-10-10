Garı sında hayatını kaybedenler anıldı

Terör örgütü DAEŞ mensubu iki canlı bombanın, 10 Ekim 2015'te Garı önünde gerçekleştirdiği terör sında hayatını kaybedenler, yakınları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla nın 6. yılında anıldı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 10.10.2021 - 14:05

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 1

10 Ekim 2015'te terör örgütü DAEŞ mensubu iki canlı bombanın Garı önünde gerçekleştirdiği da hayatını kaybeden 103 kişinin yakınları ve bazı sivil toplum kuruluşları, nın 6. yılı nedeniyle düzenlenen anma programı için gar önünde bir araya geldi.

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 2

Katılımcılar, "10 Ekim katliamını unutturmayacağız" yazılı ve terör sında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açtı.

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 3

Anma töreninde, yakınlarını kaybedenler tarafından 10 Ekim Anıtı'na kırmızı karanfil konuldu, gökyüzüne siyah balonlar uçuruldu.

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 4
Öte yandan, gar çevresinde izinsiz gösteri yapmaya çalışan gruplara polisin müdahalesinde 22 kişi gözaltına alındı.
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 5

''SAYGIYLA ÖZLEMLE ANIYORUZ''

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci, 10 Ekim'i unutmayacaklarını söyleyerek, "10 Ekim 2015 sabahında bu alanda yüreklerinde sevgi, gözlerinde gülümseme, dillerinde barış türküleri olan 10 binlerce kişi kardeşçe yan yana bulunuyorlardı" dedi.
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 6
Terör örgütü DAEŞ'in sında 103 kişinin öldüğünü, 500 kişinin de yaralandığını söyleyen Sakinci, " tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygıyla ve özlemle anıyoruz. Arkadaşlarımıza olan hasretlerimiz her geçen gün daha da büyüyor" diye konuştu.
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 7

NE OLMUŞTU?

Sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi günü 12.00-16.00 saatleri arasında Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek miting için kalabalık  Garı önünde toplanmış, saat 10.04'te, 3 saniye arayla iki patlama meydana gelmiş, olay yerinde 2'si çocuk 100 kişi ölmüş ve 20'si çocuk 391 kişi yaralanmıştı.

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 8
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 9
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 10
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 11
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 12
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 13
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 14
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 15
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 16

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