Antalya, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir ve Kütahya’da orman yangını

Antalya’nın Kemer ilçesinde Pazartesi günü başlayan orman yangını devam ederken farklı şehirlerden de orman yangını haberleri geliyor. İzmir, Kütahya, Çanakkale, Manisa ve Balıkesir’de orman yangını çıktı. İzmir, Çanakkale ve Kütahya’daki yangınlar kontrol altına alındı. Manisa ve Balıkesir’de ise alevlerle mücadele sürüyor.

Antalya, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 1

ANTALYA KEMER

Türkiye, orman yangınlarıyla mücade etmeye devam ediyor.

Antalya’nın Kemer ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor.

Alevlerin yükseldiği Beydağı Sahil Milli Parkı'nın sarp ve kayalık olması ve orman yolunun bulunmaması, çalışmaları zorlaştırıyor.

Alevlerin büyümesine "spot atma" yani, yanan parçanın rüzgar etkisiyle farklı yere sıçraması da etkili oluyor.

Yangında şu ana kadar yaklaşık 200 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Hava karardıktan sonra gece görüşlü helikopterle yapılan müdahale, günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer hava araçlarının da katılımıyla devam etti.

Beydağı Sahil Milli Parkı'ndaki yangın nedeniyle ilçeyi çevreleyen tepelerde yoğun duman oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 2

Kemer ilçesinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 27,8 derece, nem oranı yüzde 35 ölçüldü.

Rüzgarın doğu yönünden saatte 1 kilometre hızla estiği ilçede rüzgar hızının azalması yangının yayılımını yavaşlattı ve söndürme çalışmalarına kolaylık sağladı.

Yangının önlenmesi ve yayılımının takibi ile söndürme çalışmalarına katılanların koordinasyonu için insansız hava aracı da kullanıldı.

İnsansız hava aracından elde edilen görüntülerle karadan orman personelinin çalışmaları yönlendirilip, hava araçlarının su boşaltacağı alanlar belirleniyor.

Antalya, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 3

AÇILAN YOLLARIN BİRLEŞMESİYLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Yangının ilk gününde alevlerin yükseldiği tepelerin sarp ve kayalık olması söndürme çalışmalarını zorlaştıran en büyük etken oldu. Topografya nedeniyle karadan müdahale gerçekleştirilmesinin zor olduğu alanlarda hava araçları yoğun mücadele gerçekleştirdi.

Sarp ve kayalık alanın milli park olması nedeniyle orman yollarının az olması karadan söndürme çalışması yapan personelin işini zorlaştırdı. Kara ekipleri alevlerin yayıldığı yöne doğru yangının önünün kesmek ve arazözlerin ulaşımı için öncelikle yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Alevlerin önünü kesmek için açılan yolların birleşmesiyle karadan söndürme çalışmaları hızlanıyor.

ALEVLER KISA BİR VADİ ARASINDA SIKIŞTIRILDI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, alevlerin kısa bir vadi arasında sıkıştırıldığını söyledi.

Antalya, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 4

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi mevkiinde saat 10.55 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ile karadan, 3 uçak, 7 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

Ekiplere bölgedeki vatandaşlar da destek verirken, yangının kontrol altına alınma çabası devam ediyor.

Antalya, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 5

BİR YANGIN HABERİ DE BALIKESİR'DEN

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde saat 12.00 sıralarında orman yangını başladı.

Yangının başladığı bölgeye, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 3 uçak, 2 helikopter ve 72 personel sevk edildi.

Antalya, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 6

Yangın nedeniyle çevre illerden 4 helikopter, bir uçak, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 6 dozer bölgeye gönderildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Antalya, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 7

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'de, ormanlık alanda dün gece başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Antalya, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 8

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Saat 22.30'da çıkan yangına sabah saatlerinde hava desteği de başladı.

Ekipler, yaklaşık 16 saat süren yangını yoğun çabalar sonucu kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 9

İZMİR'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

İzmir'deki orman yangınları ise kontrol altına alındı.

Kentte dün Ödemiş ilçesinde başlayan yangının ardından Kınık ve Torbalı ilçelerinde de ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

Antalya, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 10

Ekiplerin gece boyunca müdahale ettiği yangınlar, bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Antalya, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 11

KÜTAHYA - TAVŞANLI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de orman yangını vardı. Dün akşam Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü.

7 ayrı noktadan alev yükselmeye başladı. Söndürme çalışmaları sürerken bölgede önlemler de artırıldı. Aydınlar, Erikli ve Kabaklı köyleri tahliye edildi.

Tedbiren boşaltılan köylerin elektriği de kesildi.

Antalya, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 12

Yangına müdahale sırasında 1 orman işçisi dumandan etkilendi. 2 vatandaşın da kolunda yanıklar oluştu.

3 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ilerleyen saatlerde kontrol altına alındı.

Ekipler mesaiye soğutma çalışmasıyla devam etti.

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