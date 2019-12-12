Antalya'da bazı evleri su bastı

Vatandaşlardan Soner Sungur, altyapı sorunu nedeniyle villasının alt katına su bastığını söyledi. Meteorolojik uyarı nedeniyle bazı eşyalarını üst kata çıkardığını anlatan Sungur, "İyi ki önlem aldık, eğer eşyalarımızı yukarıya çıkarmasaydık, onlar da su altında kalacaktı." dedi.