Antalya'da karavanların sokak aralarına park etmesine yasak geliyor

"KOKUDAN BURADA OTURAMIYORUZ"

Yaşanan görüntünün hoş olmadığını söyleyen çevre sakinlerinden Fevzi Abay da “Konyaaltı Plajı'na bakan muhtelif yerlerde karavan park yerleri görebilirsiniz. Bunlar park yerleri değil. Buralar karavancıların kafalarına göre park ettiği yerler. Karavancılara karşı değilim. Tabiatla, doğa ile iç içe yaşamak hepimizin istediği bir şey ancak böyle ezbere olmaz. Bunlara belediyenin yer göstermesi lazım. Orada altyapısını yapması lazım. Çok çirkin bir görüntü. Bazı durumlarda kokudan burada oturamıyoruz" diye konuştu.