Antalya'da Rus ve Ukrayna plakalı araçlarla korsan taksicilik

KAÇAK TAKSİCİLİK, EMLAKÇILIK YAPIYORLAR

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yerleşik Rus ve Ukraynalıların kendi aralarında taksicilik yapmaya başladıklarını belirterek, “Alanya'daki oda başkanımız bunların kendi transferlerini kendilerinin yaptığını, kendi plakalarıyla cirit attıklarını aktardı. Bizde resimleri de var. Şu an taksicilik de, emlakçılık da yapıyorlar. Kendi aralarında WhatsApp grupları var, bu gruplardan alışverişi, ev kiralamalarını kendileri yapıyor. Türk vatandaşlarına iş bırakmıyorlar. Emlakçılar odası başkanımız, bu konuda Vergi Dairesi Başkanlığı ile ciddi bir çalışma yapıyor." dedi.