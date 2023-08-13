Antalya'da Rus ve Ukrayna plakalı araçlarla korsan taksicilik
Antalya'da savaş sonrası yerleşik yaşama geçen Rus ve Ukraynalılardan bazıları yabancı plakalı araçlarıyla kaçak taksicilik yaparken tespit edildi. Alanya'da ise Ukrayna plakalı bir çekici, arıza yapan Ukrayna plakalı otomobili taşırken görüldü ve araç bağlandı.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden Antalya'ya gelenlerin ve yerleşik yaşama geçenlerin nüfusu 100 bini aştı. Göç nedeniyle birçok sektörde ve kent ekonomisindeki olumlu yansımaların yanı sıra, birçok olumsuzluk da yaşanıyor. Turizm sektöründe otelcilerin gündeme getirdiği, Rus ve Ukraynalıların evlerini günlük, haftalık apart, pansiyon gibi kayıt dışı kiraya vermesi sorununa, bu kez kaçak taksicilik yapan, hatta yabancı plakalı çekiciyle hizmet verenler eklendi.