Antalya’da sıcak havaya 1 saat ara: Aniden başlayan fırtına hayatı felç etti

Sıcaktan bunalan Antalya’da fırtına etkili oldu. Bir anda bastıran şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle kent merkezinde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Fırtına nedeniyle oluşan toz bulutu, Antalya Havalimanı’nda uçuş trafiğinin bir süre durmasına neden oldu. Yaklaşık 1 saat süren fırtına sonrası yeniden etkisini hissettiren sıcak hava nedeniyle yerli ve yabancı turistler denize girmeye başladı.

Antalya’da sıcak havaya 1 saat ara: Aniden başlayan fırtına hayatı felç etti - 1

Antalya’da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’da sıcak havaya 1 saat ara: Aniden başlayan fırtına hayatı felç etti - 2

Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.

Antalya’da sıcak havaya 1 saat ara: Aniden başlayan fırtına hayatı felç etti - 3

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların altındaki saçaklara sığınarak korunmaya çalıştı.

Antalya’da sıcak havaya 1 saat ara: Aniden başlayan fırtına hayatı felç etti - 4

UÇUŞ TRAFİĞİ DURDU

Antalya Havalimanı’nda şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle devam eden genişletme çalışmaları kapsamındaki inşaat sahasından yaklaşık 5 dakika süren toz fırtınası yaşandı.

İnşaat sahasından fırtına sebepli kalkan toz bulutları sebebiyle havalimanındaki uçakların iniş ve kalkışları da kısa süreliğine durduruldu.

Toz fırtınasının dinmesinin ardından havalimanı uçuş trafiği yeniden normale döndü.

Antalya’da sıcak havaya 1 saat ara: Aniden başlayan fırtına hayatı felç etti - 5

TRAMVAYLAR HAREKET EDEMEDİ

Yağmurla birlikte elektrik kesintisi de yaşanırken, bu nedenle tramvay seferleri durdu.

Fatih-Expo-Havaalanı hatlarında çalışan tramvaylar elektrik kesintisi nedeniyle bulundukları duraklardan hareket edemedi.

Yağmurun da başlamasıyla yolcular vagonlardan dışarı çıkamadı, bazı yolcular kesintinin uzayacağını düşüncesiyle otobüs duraklarına gitti.

Saat 15.45’te hatlara yeniden elektrik verilmesiyle tramvaylar hareket etti.

Antalya’da sıcak havaya 1 saat ara: Aniden başlayan fırtına hayatı felç etti - 6

Yaklaşık bir saat süren yağmurun ardından tekrar sıcak havanın etkili olmasıyla yerli ve yabancı turistlerin denize girdikleri görüldü.

Antalya’da sıcak havaya 1 saat ara: Aniden başlayan fırtına hayatı felç etti - 7
Antalya’da sıcak havaya 1 saat ara: Aniden başlayan fırtına hayatı felç etti - 8
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