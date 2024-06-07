Antalya’da sıcak havaya 1 saat ara: Aniden başlayan fırtına hayatı felç etti

TRAMVAYLAR HAREKET EDEMEDİ

Yağmurla birlikte elektrik kesintisi de yaşanırken, bu nedenle tramvay seferleri durdu.

Fatih-Expo-Havaalanı hatlarında çalışan tramvaylar elektrik kesintisi nedeniyle bulundukları duraklardan hareket edemedi.

Yağmurun da başlamasıyla yolcular vagonlardan dışarı çıkamadı, bazı yolcular kesintinin uzayacağını düşüncesiyle otobüs duraklarına gitti.

Saat 15.45’te hatlara yeniden elektrik verilmesiyle tramvaylar hareket etti.