Antalya’da sıcak havaya 1 saat ara: Aniden başlayan fırtına hayatı felç etti
Sıcaktan bunalan Antalya’da fırtına etkili oldu. Bir anda bastıran şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle kent merkezinde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Fırtına nedeniyle oluşan toz bulutu, Antalya Havalimanı’nda uçuş trafiğinin bir süre durmasına neden oldu. Yaklaşık 1 saat süren fırtına sonrası yeniden etkisini hissettiren sıcak hava nedeniyle yerli ve yabancı turistler denize girmeye başladı.
Antalya’da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
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