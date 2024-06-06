La Nina etkisi başlıyor: Hava birden değişecek, ani yağışlar yaşanacak
Bu yaz La Nina etkisiyle sıcak hava dalgaları ile yağışlı koşulların bir arada yaşanması bekleniyor. Bu durum, yaz aylarında bunaltıcı hava şartlarının yaşanması anlamına geliyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrayfa Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, kararsız hava şartlarının ani yağışlara neden olabileceğini söyledi.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, deniz yüzeyinin yüksek sıcaklığı ve artan nem nedeniyle aşırı hava olaylarının görülme sıklığının arttığını belirterek, 2024 yazında da sıcak hava dalgaları ile yağışlı koşulların bir arada yaşanmasını beklediklerini bildirdi.