La Nina etkisi başlıyor: Hava birden değişecek, ani yağışlar yaşanacak

“2024 Nisan ve Mayıs aylarında ortalamanın üzerinde sıcaklıklar yaşandı. Haziranın ilk yarısında ise ülkemiz, Doğu Akdeniz havzasında gelişen deniz sıcak hava dalgasının etkisinde kaldı. Ülkemizde 2024 yazında sıcak hava dalgaları ile yağışlı koşulların bir arada yaşanmasını bekliyoruz. Bu durum, yaz aylarında bunaltıcı hava şartlarının yaşanması anlamına gelmektedir.

Avrupa Orta Vadeli Hava Durumu Tahmin Modeli'ne (ECMWF) göre, haziran, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum, büyük sıcaklık dalgalanmaları ve aşırı hava olaylarının yaşanabileceği anlamına geliyor.”