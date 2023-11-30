ARALIK AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Aralık ayı sözleri ve mesajları

1 Aralık'la birlikte Aralık ayı sözleri ve mesajları araştırılacak. Aralık ayı ve kış ile ilgili mesajlar ve sözler, 2023 Aralık ayının başlamasına saatler kala gündeme geldi. Tarih boyunca edebiyatçılara, şairlere, sanatçılara ilham olan Aralık ayı ilgili paylaşımda bulunmak isteyenler, Aralık ile ilgili mesajları ve sözleri araştırıyor. Aralık'ın gelişinin hissettirdiği duyguları dile getirmek isteyenler, Aralık ayı ile ilgili sözler ve Aralık mesajlarını sosyal medya profillerinden paylaşacak. Biz de sizler için Aralık ayı ile ilgili sözleri ve mesajları bir arada derledik...

ARALIK AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Aralık ayı sözleri ve mesajları - 1

Kış mevsiminin illk ayı olan Aralık nihayet geldi çattı. Aralık ayının gelişi, içerisinde "Aralık" geçen sözlerle bir kez daha hatırlatılıyor. Kış mevsiminin habercisi Aralık ayına özel sözleri sosyal medya hesaplarında paylaşacak vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Yılın en son ve en güzel aylarından Aralık, bu yıl yine edebi güzel sözler ve içerikler ile anılacak. İşte; en güzel, anlamlı, uzun ve kısa Aralık ayı sözleri ve mesajları...

TÜRKİYE HABERLERİ

ARALIK AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Aralık ayı sözleri ve mesajları - 2

2023 ARALIK AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI

Belki unuturuz onu, tüm Aralıktan kalma çiçekler gibi…

Aralık sevgilerin kalplerde hissedildiği aylardandır.

Aralık'ta sevginin en saf halini yaşar sevgililer.

Kaç suskunluk sonra gelirsin? Aralık geldi, yıl bitiyor.

ARALIK AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Aralık ayı sözleri ve mesajları - 3

Aralık ayında sevmek başkadır.

Aralık kapıdan soğuk geliyor. Tam kalbimin üzerine bu akşam. Edip Cansever

Ömrün en mavi göğünü Aralık ayı boyar. Melih Cevdet Anday

ARALIK AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Aralık ayı sözleri ve mesajları - 4

Sana kapım aralık bile değil artık. Sen o kapıyı ardına kadar kapattın.

Aralık ayında her şey başkadır, kışın soğuğu gelir sıcak olan kalpleri üşütür dayanamayan sevgiler ayrılırlar.

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