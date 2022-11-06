Ardahan'da balıkçı ailenin sahiplendiği iki pelikan göç etmedi

Sevinçliyim çünkü bana ve buraya alıştılar. Ben de artık onlara alıştım. Bunlar birer evladım oldular. Biri oğlum, biri de kızım oldu. Onları çok seviyorum. Acıktıklarında kapıya geliyorlar."

Kılıç, pelikanları özenle beslemeye devam edeceğini belirtti.