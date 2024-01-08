Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu

Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu - 1

Kentte merkezi en düşük hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10.3 dereceye düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu - 2

Soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buz tuttu.

Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu - 3

Otomobil camlarının donduğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını battaniyeye sardı.

Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu - 4

Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan ve ilçelerinde en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:

Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu - 5

Ardahan merkez -10.3, Damal -6.8, Göle -15.4, Hanak -10.2, Posof -4.6, Çıdır -3.3.

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