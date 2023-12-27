Asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
Türkiye'de 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak ödenecek. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla birlikte çalışanların araştırmaları da hız kazandı. Pek çok asgari ücretli çalışan, söz konusu zamlı tutarın ne zaman ödeneceğini merakla bekliyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? Asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak?
İşçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan, asgari ücrete yüzde 49.11 oranında zam yapıldığını ve 2024 yılı için asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini söyledi. Bu gelişme sonrası asgari ücret dolar bazında 578 dolar oldu. İşte, asgari ücret zamlı ödemesi hakkında bilgiler...