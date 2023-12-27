Asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Türkiye'de 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak ödenecek. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla birlikte çalışanların araştırmaları da hız kazandı. Pek çok asgari ücretli çalışan, söz konusu zamlı tutarın ne zaman ödeneceğini merakla bekliyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? Asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak?

Asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? - 1

İşçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan, asgari ücrete yüzde 49.11 oranında zam yapıldığını ve 2024 yılı için asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini söyledi. Bu gelişme sonrası asgari ücret dolar bazında 578 dolar oldu. İşte, asgari ücret zamlı ödemesi hakkında bilgiler...

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Asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? - 2

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ?

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? - 3

BAKAN IŞIKHAN'IN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak'tan geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere çalışmaları tamamladı. Bu süreci ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gerek işveren, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. 2024'te geçerli olacak asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmiştir. Temmuz ayına göre artış yüzde 49, ocak ayına göre yüzde 100 oldu. Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz."

Asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? - 4

SON BEŞ YILDA ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret normalde yılda bir kez açıklanıyor. Ancak son iki yılda temmuz ayında ara zam yapıldı. Son beş yıldaki asgari ücret rakamları şöyle:

2019: 2 bin 20 lira
2020: 2 bin 324 lira
2021: 2 bin 825 lira
2022 Ocak: 4 bin 253 lira
2022 Temmuz: 5 bin 500 lira
2023 Ocak: 8 bin 506 lira
2023 Temmuz: 11 bin 402 lira

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