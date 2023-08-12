Aşırı sıcaklar geri dönüyor: Gölgede 46 dereceyi göreceğiz!

Türkiye bir süredir "Eyyam-ı Bahur" sıcaklarının etkisi altındaydı. Sıcaklıklar birkaç gün düştü ancak yeni bir sıcak hava dalgası daha geliyor. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'nun konuğu Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, yeni haftada beklenen hava durumunu anlattı.

Aşırı sıcaklar geri dönüyor: Gölgede 46 dereceyi göreceğiz! - 1

Türkiye, Basra'dan gelecek yeni hava dalgasıyla pazar gününden itibaren tekrar sıcaklıklar artacak.

Uzmanlar, vatandaşlara sıcak havaya karşı uyarılarda bulunurken, NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne giderek son durum hakkında bilgi aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aşırı sıcaklar geri dönüyor: Gölgede 46 dereceyi göreceğiz! - 2

HANGİ BÖLGELER DAHA SICAK OLACAK?

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci'nin aktardığı bilgilere göre;

Marmara bölgesinde yer yer lokal yağışlar beklenirken, özellikle deprem bölgesinde aşırı sıcaklar bekleniyor.

Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 6 ila 8 derece arasında sıcaklıkların yaşanması tahmin ediliyor.

Aşırı sıcaklar geri dönüyor: Gölgede 46 dereceyi göreceğiz! - 3

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Hatay'da sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken, Malatya'da benzer sıcaklıklar bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta ise önümüzdeki günlerde 45-46 derecelerin görülmesi bekleniyorken, yeni bir sıcaklık rekoru kırılabilir.

Aşırı sıcaklar geri dönüyor: Gölgede 46 dereceyi göreceğiz! - 4

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Sıcaklıklar, önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede sıcaklıkların 28-30 derece arasında olması bekleniyor.

Marmara'da önümüzdeki günlerde yer yer hızı 60 kilometreye varan rüzgar bekleniyor.

Aşırı sıcaklar geri dönüyor: Gölgede 46 dereceyi göreceğiz! - 5

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da gelecek hafta sıcaklıkların 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Aşırı sıcaklar geri dönüyor: Gölgede 46 dereceyi göreceğiz! - 6

KARADENİZ BÖLGESİ

Bölgede yer yer sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklar genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek.

Aşırı sıcaklar geri dönüyor: Gölgede 46 dereceyi göreceğiz! - 7

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde görülecek aşırı sıcaklar nedeniyle uzmanlar öğle 12 ile 15 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar yapıyor.

Aşırı sıcaklar geri dönüyor: Gölgede 46 dereceyi göreceğiz! - 8
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