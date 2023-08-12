Aşırı sıcaklar geri dönüyor: Gölgede 46 dereceyi göreceğiz!
Türkiye bir süredir "Eyyam-ı Bahur" sıcaklarının etkisi altındaydı. Sıcaklıklar birkaç gün düştü ancak yeni bir sıcak hava dalgası daha geliyor. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'nun konuğu Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, yeni haftada beklenen hava durumunu anlattı.
Türkiye, Basra'dan gelecek yeni hava dalgasıyla pazar gününden itibaren tekrar sıcaklıklar artacak.
Uzmanlar, vatandaşlara sıcak havaya karşı uyarılarda bulunurken, NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne giderek son durum hakkında bilgi aldı.