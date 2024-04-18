Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MSB mayıs ayı askerlik celp yerleri sorgulama)

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, mayıs ayında askere gidecek olan yükümlüler tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan askerlik celp dönemi tarihleri sonrasında, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MSB mayıs ayı askerlik celp yerleri sorgulama) - 1

2024 mayıs ayı askerlik sınıflandırma sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Askere gitme çağına gelmiş vatandaşlar, MSB tarafından duyurulacak olan mayıs ayı askerlik celp yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MSB mayıs ayı askerlik celp yerleri sorgulama) - 2

MAYIS ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MSB mayıs ayı askerlik celp yerleri sorgulama) - 3

CELP VE SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 16 Mayıs 2024

Er (2’nci Grup) 27 Haziran 2024

Er (3’üncü Grup) 25 Temmuz 2024

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