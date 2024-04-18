Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MSB mayıs ayı askerlik celp yerleri sorgulama)
Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, mayıs ayında askere gidecek olan yükümlüler tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan askerlik celp dönemi tarihleri sonrasında, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 mayıs ayı askerlik sınıflandırma sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Askere gitme çağına gelmiş vatandaşlar, MSB tarafından duyurulacak olan mayıs ayı askerlik celp yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?