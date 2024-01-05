Avrupa’ya açılan sınır kapılarından 15 milyon yolcu geçiş yaptı: 2 milyarlık kaçak malzeme ele geçirildi

Edirne Valiliği'nde gerçekleştirilen “2023 Genel Değerlendirme Toplantısı'nda” konuşan Vali Yunus Sezer, aralarında dünyanın en büyük kara sınır kapılarından biri olan Kapıkule'nin de bulunduğu 574 olaya tarafından müdahale edildiğini ve 2 milyar 41 milyon TL değerinde kaçakçılık malzemesi ele geçirildiğini vurguladı.

Ayrıca Vali Sezer, geçen yıla göre yakalan kaçak malzemelerde yüzde 141 oranında bir artış söz konusu olduğunu söyledi.