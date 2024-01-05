Avrupa’ya açılan sınır kapılarından 15 milyon yolcu geçiş yaptı: 2 milyarlık kaçak malzeme ele geçirildi
Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan Trakya'daki 5 sınır kapılarından geçtiğimiz 2023 yılında 15 milyondan fazla yolcu geçişi yapıldığını belirtti. Ayrıca Vali Sezer, geçen yıla göre yakalan kaçak malzemelerde yüzde 141 oranında bir artış söz konusu olduğunu söyledi.
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Kırklareli'nin Demirköy ile yine Edirne 'deki Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarından 2022'de 13 milyon 692 bin 627 yolcu giriş çıkışı olurken 2023'te ise bu sayı 15 milyon 6 bin 852'ye kadar çıktı.