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Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Ay tutulmasına yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Bu yıl içinde Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek, gök taşı yağmurları ve süper Aylar izlenebilecek. 2024'ün ilk Ay tutulması ise Mart ayı içinde olacak. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? - 1

2024'te yaşanacak astronomik olaylar ve gözlemlenebilecek gök cisimleri hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, yıl boyunca bazı gezegenler teleskop olmaksızın izlenebilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? - 2

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2024'ün ilk Ay tutulması 25 Mart'ta, 20 Mart Bahar Ekinoksu (gündüz-gece eşitliği) sonrasındaki "Solucan Ay" esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde yaşanacak.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? - 3

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma, Türkiye'den görülemeyecek.

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