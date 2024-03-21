Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

2024'te yaşanacak astronomik olaylar ve gözlemlenebilecek gök cisimleri hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, yıl boyunca bazı gezegenler teleskop olmaksızın izlenebilecek.