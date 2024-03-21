Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
Ay tutulmasına yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Bu yıl içinde Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek, gök taşı yağmurları ve süper Aylar izlenebilecek. 2024'ün ilk Ay tutulması ise Mart ayı içinde olacak. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
2024'te yaşanacak astronomik olaylar ve gözlemlenebilecek gök cisimleri hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, yıl boyunca bazı gezegenler teleskop olmaksızın izlenebilecek.