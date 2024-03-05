Ay tutulması takvimi: 2024'ün ilk ay tutulması ne zaman?
2024'te yaşanacak astronomik olaylar ve gözlemlenebilecek gök cisimleri hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, yıl boyunca bazı gezegenler teleskop olmaksızın izlenebilecek. Peki, 2024'ün ilk ay tutulması ne zaman?
Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek, gök taşı yağmurları ve süper Aylar izlenebilecek. 2024'ün ilk Ay tutulması ise Mart ayı içinde olacak. İşte, Ay tutulmasının olacağı tarih...