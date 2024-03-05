Ay tutulması takvimi: 2024'ün ilk ay tutulması ne zaman?

2024'te yaşanacak astronomik olaylar ve gözlemlenebilecek gök cisimleri hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, yıl boyunca bazı gezegenler teleskop olmaksızın izlenebilecek. Peki, 2024'ün ilk ay tutulması ne zaman?

Ay tutulması takvimi: 2024'ün ilk ay tutulması ne zaman? - 1

Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek, gök taşı yağmurları ve süper Aylar izlenebilecek. 2024'ün ilk Ay tutulması ise Mart ayı içinde olacak. İşte, Ay tutulmasının olacağı tarih...

TÜRKİYE HABERLERİ

Ay tutulması takvimi: 2024'ün ilk ay tutulması ne zaman? - 2

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2024'ün ilk Ay tutulması 25 Mart'ta, 20 Mart Bahar Ekinoksu (gündüz-gece eşitliği) sonrasındaki "Solucan Ay" esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde yaşanacak.

Ay tutulması takvimi: 2024'ün ilk ay tutulması ne zaman? - 3

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma, Türkiye'den görülemeyecek.

Ay tutulması takvimi: 2024'ün ilk ay tutulması ne zaman? - 4

YILIN İKİNCİ AY TUTULMASI

İkinci Ay tutulması da 18 Eylül'de saat 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek ve parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek.

Bu tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alacak.

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