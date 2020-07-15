Ayasofya'da 'müze' tabelası söküldü

Danıştay kararı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Aktaş, "Ayasofya tedbirleri ve 15 Temmuz ile alakalı etkinlikler için buraya geldik. Devamında Ayasofya'da alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için burada geziyoruz. İnşallah 24 Temmuz'da açılış ile alakalı tedbirlerimiz yerinde denetleyip göreceğiz ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat ve huzur ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.