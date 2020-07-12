Ayasofya kararı nasıl alındı? (Danıştay 10. Daire Başkanı anlattı)
Ayasofya'da ibadetin yolunu açan karar, Danıştay 10. Dairesi'nde alındı. Bakanlar Kurulu'nun 1934 yılında Ayasofya'yı müzeye çeviren kararını iptal eden Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, süreci ve o kararı alırken nelere dikkat edildiğini anlattı.
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NTV Haber 12.07.2020 - 15:32| Son Güncelleme : 12.07.2020 - 15:33
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