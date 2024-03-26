imsakiye

Aydıncık Belediyesi hangi partide? Aydıncık Belediye başkanı kimdir? Aydıncık Belediye başkan adayları

Aydıncık Belediyesi hangi partide? Aydıncık Belediye Başkanı kimdir? Aydıncık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Aydıncık Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Aydıncık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Aydıncık yerel seçim sonuçları..

Aydıncık Belediyesi hangi partide? Aydıncık Belediye başkanı kimdir? Aydıncık Belediye başkan adayları - 1

AYDINCIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Aydıncık Belediyesini 3.358 alınan oy ve %43.75 oy oranı ile AK Parti adayı FERAT AKTAN kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %43.75
  • CHP %35.23
  • İyi Parti %20.04
  • DSP %0.36
  • BTP %0.33
  • Saadet Partisi %0.29

TÜRKİYE HABERLERİ

Aydıncık Belediyesi hangi partide? Aydıncık Belediye başkanı kimdir? Aydıncık Belediye başkan adayları - 2

AYDINCIK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Aydıncık Belediyesi Başkanı 
Ferat Aktan Kimdir?


Ferat Aktan, 1965 yılında Gülnar İlçesi Yeniyörük Köyünde doğdu.İlk ve orta öğrenimini Aydıncık'da,Lise öğrenimini Mersin Gazi Lisesinde,Üniversite öğrenimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirerek tamamladı.Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra ticaret hayatına atıldı ve ticaretle uğraştı.Siyasetle ilk tanışması 1999 yılı seçimlerinde İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilmesiyle oldu.

2004 yerel seçimlerinde Ak Parti Belediye Başkan adayı oldu.

28 Mart 2009 yerel seçimlerinde Ak Partiden Aydıncık Belediye Başkanı seçildi ve görevini başarılı bir şekilde devam ettirmektedir.

Aktan,evli bir çocuk babasıdır.

Ferat Aktan, 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı oldu.

Aydıncık Belediyesi hangi partide? Aydıncık Belediye başkanı kimdir? Aydıncık Belediye başkan adayları - 3

AYDINCIK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • FERAT AKTAN
  • ÖZKAN KILIÇARPA
  • İRFAN ŞAHİN
  • MEHMET SARI
  • ÖZKAN BAŞKAYA
  • EYÜP ÖZERK
  • ÖZGÜN ÖLEKLİ
  • SÜLEYMAN SÜNBÜL
  • İSMAİL EROĞLU
  • ÖMER TEKİN
  • YAREN YAVUZ TEL
  • MEHMET FATİH ERCAN
  • HALİL BORA BOZKURT
Aydıncık Belediyesi hangi partide? Aydıncık Belediye başkanı kimdir? Aydıncık Belediye başkan adayları - 4

MERSİN İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET! 

Seçim Sonuçları

Mersin Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları 2024
Toroslar Seçim Sonuçları 2024
Tarsus Seçim Sonuçları 2024
Silifke Seçim Sonuçları 2024
Mut Seçim Sonuçları 2024
Mezitli Seçim Sonuçları 2024
Gülnar Seçim Sonuçları 2024
Erdemli Seçim Sonuçları 2024
Çamlıyayla Seçim Sonuçları 2024
Aydıncık Seçim Sonuçları 2024
Bozyazı Seçim Sonuçları 2024
Anamur Seçim Sonuçları 2024
Akdeniz Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER