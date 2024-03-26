Aydıncık Belediyesi hangi partide? Aydıncık Belediye başkanı kimdir? Aydıncık Belediye başkan adayları
Aydıncık Belediyesi hangi partide? Aydıncık Belediye Başkanı kimdir? Aydıncık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Aydıncık Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Aydıncık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Aydıncık yerel seçim sonuçları..
AYDINCIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Aydıncık Belediyesini 3.358 alınan oy ve %43.75 oy oranı ile AK Parti adayı FERAT AKTAN kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %43.75
- CHP %35.23
- İyi Parti %20.04
- DSP %0.36
- BTP %0.33
- Saadet Partisi %0.29