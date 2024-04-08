Azrail trafikte: Maske takıp "Bana iş çıkarmayın" pankartı ile sürücüleri uyardı
Düzce'de bir motokurye bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık yaratmak için yüzüne "V For Vendetta" karakterinin maskesini takıp eline de tırpan alarak tesisleri dolaştı. Bir tesis girişinde sürücülere yaklaşıp üzerinde "Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma" yazılı pankartı ile kurallara uymaları konusunda uyardı.
Düzce'de motokuryelik yapan Resul Gür, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç görüntüye imza attı.