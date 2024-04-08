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Azrail trafikte: Maske takıp "Bana iş çıkarmayın" pankartı ile sürücüleri uyardı

Düzce'de bir motokurye bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık yaratmak için yüzüne "V For Vendetta" karakterinin maskesini takıp eline de tırpan alarak tesisleri dolaştı. Bir tesis girişinde sürücülere yaklaşıp üzerinde "Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma" yazılı pankartı ile kurallara uymaları konusunda uyardı.

Azrail trafikte: Maske takıp "Bana iş çıkarmayın" pankartı ile sürücüleri uyardı - 1

Düzce'de motokuryelik yapan Resul Gür, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç görüntüye imza attı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Azrail trafikte: Maske takıp "Bana iş çıkarmayın" pankartı ile sürücüleri uyardı - 2

Yüzüne "V For Vendetta" maskesi takan eline de tırpan alan Gür, Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı.

Azrail trafikte: Maske takıp "Bana iş çıkarmayın" pankartı ile sürücüleri uyardı - 3
Azrail trafikte: Maske takıp "Bana iş çıkarmayın" pankartı ile sürücüleri uyardı - 4

Gür, üzerinde "Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma" yazılı pankartı vatandaşlara okuttu.

Azrail trafikte: Maske takıp "Bana iş çıkarmayın" pankartı ile sürücüleri uyardı - 5

Gür, ayrıca trafik uygulaması yapan polislerin de yanına giderek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Azrail trafikte: Maske takıp "Bana iş çıkarmayın" pankartı ile sürücüleri uyardı - 6

Vatandaşlar Gür’ün bol bol fotoğraf ve videolarını çekerek ilgi gösterdi.

Azrail trafikte: Maske takıp "Bana iş çıkarmayın" pankartı ile sürücüleri uyardı - 7

Amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Resul Gür, “Ben motokuryelik yapıyorum. Ben ve arkadaşlarım sık sık kaza tehlikesi atlatıyoruz. Çok sayıda arkadaşımız da hayatını kaybetti. Buradan hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ramazan Bayramı’nın diğer adı da şeker bayramı. Şeker bayramı şeker gibi geçsin diye böyle bir farkındalık çalışması yapmak istedim." dedi.

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