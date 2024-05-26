Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? 2024 Babalar Günü tarihi
Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü hazırlıkları başladı. Bu anlamı günde babalarına olan sevgililerini çeşitli armağanlarla dile getirmek isteyenler Babalar Günü tarihini araştırıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? İşte 2024 Babalar Günü tarihi
Babalara duyulan sevgi ve saygıyı ifade edebilmek amacıyla dünya genelinde pek çok ülkede haziran ayının üçüncü pazarı "Babalar Günü" olarak kutlanıyor. Çocukların ilk sığınağı ve en önemli rol modellerinden biri olan babaların hatırlandığı bu özel günde, bazıları güne yeni anılar sığdırırken bazıları da ebediyete uğurladığı babasının mezarı başında hasret gideriyor.