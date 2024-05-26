Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? 2024 Babalar Günü tarihi

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü hazırlıkları başladı. Bu anlamı günde babalarına olan sevgililerini çeşitli armağanlarla dile getirmek isteyenler Babalar Günü tarihini araştırıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? İşte 2024 Babalar Günü tarihi

Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? 2024 Babalar Günü tarihi - 1

Babalara duyulan sevgi ve saygıyı ifade edebilmek amacıyla dünya genelinde pek çok ülkede haziran ayının üçüncü pazarı "Babalar Günü" olarak kutlanıyor. Çocukların ilk sığınağı ve en önemli rol modellerinden biri olan babaların hatırlandığı bu özel günde, bazıları güne yeni anılar sığdırırken bazıları da ebediyete uğurladığı babasının mezarı başında hasret gideriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? 2024 Babalar Günü tarihi - 2

BABALAR GÜNÜ 2024 TARİHİ

Babalar Günü bu yıl 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? 2024 Babalar Günü tarihi - 3

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? 2024 Babalar Günü tarihi - 4

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

DAHA FAZLA GÖSTER