Bağcılar'da tramvay raydan çıktı

Kabataş - Bağcılar T1 Tramvay Hattı’nda Bağcılar durağıda yolcularını alan tramvay, Kabataş istikametine hareketi sırasında raydan çıktı.

Bağcılar'da tramvay raydan çıktı - 1

Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay raydan çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bağcılar'da tramvay raydan çıktı - 2

Bağcılar Durağı'ndan yolcularını alan tramvay, Kabataş istikametine hareket etti.

Durağın çıkışında makasların bulunduğu kısma gelen tramvay, bilinmeyen nedenle raydan çıktı.

Bağcılar'da tramvay raydan çıktı - 3

Vatman, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Olay yerine gelen ekiplerin tramvayı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bağcılar'da tramvay raydan çıktı - 4

Tramvay seferleri aksamadan devam ediyor.

Bağcılar'da tramvay raydan çıktı - 5
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