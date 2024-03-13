Balon balığı avlayanlara destek ödemesi balıkçıları sevindirdi
Akdeniz'i istila eden balon balığı türlerinin kuyruk başına yapılan ödemedeki artış, balıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz’de yerleşen hem yerli balıkların popülasyonuna hem de balıkçıların ağlarına zarar veren balon balığıyla mücadele sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı son yıllarda balon balığının kuyruğunu getiren balıkçılara 12,5 lira ödüyordu. Bakanlık, kuyruk başına ödemeyi yüzde 100 artışla 25 liraya çıkardı.