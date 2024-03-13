Balon balığı avlayanlara destek ödemesi balıkçıları sevindirdi

Balon balığının kuyruk kesim ve diğer biriktirme işlemlerinin çok zahmetli olduğunu kaydeden balıkçı Kemal Gürkan ise “Öyle mücadele edilir mi bilmiyorum ama düşmanı olan türler var. Onların bir şekilde avının yasaklanarak doğal yolla mücadele edilmesi gerekiyor. Bu mücadele, biraz boşa bir mücadele gibi görünüyor. Sular gittikçe ısınıyor zaten. Balon balığını bir şekilde ticarete kazandırmak gerekiyor" dedi. Balon balığı biriktiren balıkçılar olduğunu, ancak küçük çapta kaldığını kaydeden Gürkan, “Trol ve gırgır tekneleriyle av yapılırsa daha etkili olur. Her zaman başvuruyoruz ve başvururken bir ücret yatırıyoruz, ancak o yatırdığım ücreti bile karşılayacak kadar balon balığı teslim edemedim." diye konuştu.