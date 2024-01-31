Baraj doluluk oranları 2024: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (31 Ocak 2024 İSKİ baraj doluluk oranı)

31 OCAK BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da geçen sene yüzde 28,63 olan baraj doluluk oranları, bu kış oldukça etkili olan yağışların ardından istenilen seviyelere ulaştı.



İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 70,05 seviyesine yükseldi.