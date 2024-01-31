Baraj doluluk oranları 2024: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (31 Ocak 2024 İSKİ baraj doluluk oranı)

Baraj doluluk oranlarının yüzde kaç olduğu, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaz ve kış aylarında durgun olan yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. 2024 ocak ayı itibarıyla yağışların artmasının ardından ise güncel baraj doluluk oranları sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?

Baraj doluluk oranları 2024: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (31 Ocak 2024 İSKİ baraj doluluk oranı) - 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 31 Ocak 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları istenilen seviyelere yükseldi. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

Baraj doluluk oranları 2024: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (31 Ocak 2024 İSKİ baraj doluluk oranı) - 2

31 OCAK BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da geçen sene yüzde 28,63 olan baraj doluluk oranları, bu kış oldukça etkili olan yağışların ardından istenilen seviyelere ulaştı.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 70,05 seviyesine yükseldi.

Baraj doluluk oranları 2024: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (31 Ocak 2024 İSKİ baraj doluluk oranı) - 3

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İşte İstanbul'da bulunan barajların son 14 gündeki doluluk oranları;

Ömerli Barajı 86,97

Darlık Barajı 85,44

Elmalı Barajı 89,21

Terkos Barajı 60,59

Alibey Barajı 76,06

Büyükçekmece Barajı 66,48

Sazlıdere Barajı 48,99

Istrancalar Barajı 70,33

Kazandere Barajı 60,84

Pabuçdere Barajı 36,66

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