Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya gitti.
Bakan Soylu, maden ocağındaki patlamada 14 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.
Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu." diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de patlamanın grizu kaynaklı olduğunu açıkladı.
Bakan Dönmez, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Bartın Amasra’da meydana gelen patlamayı incelemek üzere heyet oluşturuldu. CHP heyeti gelişmeleri takip etmek üzere yola çıktı.