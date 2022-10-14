Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Soylu, madendeki patlama sonucu, 14 işçinin hayatını kaybettiğini, 28 işçinin de yaralandığını söyledi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez de patlamanın grizu kaynaklı olduğu bilgisini paylaştı.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 1

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 2

BARTIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 3

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 4

BAKAN SOYLU: 14 CAN KAYBI VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya gitti.

Bakan Soylu, maden ocağındaki patlamada 14 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi. 

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 5

PATLAMADAN KURTULAN İŞÇİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.

Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu." diye konuştu.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 6

"PATLAMANIN NEDENİ GRİZU KAYNAKLI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de patlamanın grizu kaynaklı olduğunu açıkladı.

Bakan Dönmez, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde" dedi.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 7

CHP HEYETİ AMASRA'YA GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Bartın Amasra’da meydana gelen patlamayı incelemek üzere heyet oluşturuldu. CHP heyeti gelişmeleri takip etmek üzere yola çıktı.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 8
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 9
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 10
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 11
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 12
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 13
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 14
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 15
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 16
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 17
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 18
Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler - 19

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