Başakşehir Futbol Kulübü’nün 15 yaşındaki alt yapı oyuncusuna bıçaklı saldırı | Ömer Faruk Kayaca hastanede yaşam savaşı veriyor
Başakşehir Futbol Kulübü’nün alt yapısında oynayan 15 yaşındaki Ömer Faruk Kayaca, Güngören’de bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan ve hastanede yaşam savaşı veren Kayaca’nın babaannesi, “Olayı gören, bilen, tanıyan varsa polisimize ihbar etsin. Bir babaanne olarak yalvarıyorum. Benim çocuğum şu anda can çekişiyor, başkalarını yakmasın.” dedi.
Başakşehir Futbol Kulübü’nün alt yapısında oynayan 15 yaşındaki Ömer Faruk Kayaca, Güngören’e bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan genç futbolcu, hastanede yaşam savaşı veriyor.