Başakşehir Futbol Kulübü’nün 15 yaşındaki alt yapı oyuncusuna bıçaklı saldırı | Ömer Faruk Kayaca hastanede yaşam savaşı veriyor

“BENİM ÇOCUĞUMUN HAYATINI SÖNDÜRDÜ”

Ömer Faruk Kayaca'nın olaydan bir gün önce askerden gelen halasının oğlunu karşılamak için gittiğini ve uğradığı parkta tartışma yaşadığını anlatan babaanne Aysel Kayaca, şunları söyledi:

“Olaydan bir gün önce Haznedar 15 Temmuz Parkı'nda 'Sen bana baktın, ben sana baktım' derken konuşarak ve yüksek sesle tartışılıp, herkes evine gidiyor. Benim çocuğum olayı unutuyor. Ertesi gün aynı parka 15-20 kişi toplayarak benim çocuğumun yanına geliyorlar. Kafeteryada çay içerken gelip, benim çocuğuma direk bıçakla saldırıyor. 'Öldürün' diye bağırıyor ve bıçağı karnında dolaştırıyor. Benim çocuğum kanlar içerisinde yatarken, o kendi yatağında yatıyor. Onun annesi babası yok mu?”