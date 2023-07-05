Başbağlar katliamının 30. yılı | Terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

"YANAN DA VURULAN DA BİZİM KARDEŞİMİZDİR"

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Makas, "Birlik ve beraberliğe ne zaman kastedildiyse, bunun adı Madımak ve Başbağlar olsun, yanan da vurulan da bizim kardeşimizdir. İşte bu birlikteliği bozmak, bu hemhal olmayı bozmak, tek vücutluğu bozmak, dolayısıyla dünyada sömüren o emperyalist güçlerin ekmeğine bal kaymak sürmek için yapılmış hareketlerdir. Başbağlar, Madımak, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi ve Sünni vatandaşlarımız bunun bilincindedir. Çark eskisi gibi dönmüyor 'One munite' çekilmiş durumdadır." dedi.

Dava sürecine ilişkin de Makas, "Gecikmiş ve hesabı sorulmadık hiçbir şey yoktur. 2021'de Başbağlar davası ile ilgili deliller tekrar toparlandı, dava açıldı ve biri delil yetersizliğinden beraat etti 20'si ile ilgili yargılama devam ediyor. İnsanlığa karşı yapılan bu tip suçlarda zaman aşımı ile ilgili anayasal düzenlemeyle beraber herkes müstahak olduğu suça katlanacaktır." diye konuştu.