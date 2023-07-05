Başbağlar Katliamı nedir, ne zaman gerçekleşti?

Teröristler, 5 kişiyi de evlerde ateşe vererek öldürdükten sonra, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği de köy meydanında topladı.



Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler, daha sonra bu kişileri de kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede, yüzlerce boş kovan bulundu.



Katliamda yaşanan acının ilk günkü gibi taze olduğu köyde, 30 yıl öncesi hafızalardan silinmiyor.

