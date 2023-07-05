Başbağlar Katliamı nedir, ne zaman gerçekleşti?

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 akşamı teröristlerce kurşuna dizilerek ve yakılarak öldürülen 33 sivilin yakınları, yaşadıkları acıyı unutamıyor. Köyde, şehit edilenler her yıl olayın yaşandığı tarihte törenle anılıyor. Özellikle yaz aylarında köylerine gelenler şehitlikte dua ediyor.

Başbağlar Katliamı nedir, ne zaman gerçekleşti?

'ın Kemaliye ilçesinde, 30 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından birisi olan Başbağlar Katliamı'nın acısı dinmiyor.

Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra evleri yağmalayıp para, altın ve değerli eşyaları alarak tüm evleri ateşe verdi.

Başbağlar Katliamı nedir, ne zaman gerçekleşti? - 1

Teröristler, 5 kişiyi de evlerde ateşe vererek öldürdükten sonra, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği de köy meydanında topladı.

Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler, daha sonra bu kişileri de kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede, yüzlerce boş kovan bulundu.

Katliamda yaşanan acının ilk günkü gibi taze olduğu köyde, 30 yıl öncesi hafızalardan silinmiyor.

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