Bayram öncesi “baklava” uyarısı | Tehlikenin boyutu zehirlenmeye kadar varabiliyor
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Her bayram öncesi olduğu gibi tatlı satışı yapan işletmecilerde bu yıl da yoğunluk yaşanıyor. Baklava ustaları, ucuz baklavalara konulan katkı maddeli ve gıda boyalı yer fıstığına karşı vatandaşları uyardı. Ustalar, baklavada kullanılan kalitesiz yağın zehirlenmelere de yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, baklavacıları da tatlı telaş sardı.
Bayrama ikramlık baklava düşünenlerin siparişleri gelirken, baklava ustaları ise merdiven altı diye tabir edilen ucuz baklavadaki oyunlara dikkat çekti.