Bayram öncesi “baklava” uyarısı | Tehlikenin boyutu zehirlenmeye kadar varabiliyor

“İyi bir baklavanın en püf noktası hamurun inceliği, iyi bir yağ kullanmak ve kaliteli Antep fıstığı kullanmaktır. Hileli baklava yoktur. Malzemeden çalınan baklava vardır. Vatandaş kötü baklavayı tam anlamaz.” diyen bir başka baklava ustası Orhan Çetin ise, “Müşteriye 2 günlük baklavayı yeni diye verseniz de size inanıyorsa eğer alır. O nedenle bilindik, kaliteli yerlerden baklava almak gerekir.” uyarısında bulundu.