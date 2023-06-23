Bayram öncesi “baklava” uyarısı | Tehlikenin boyutu zehirlenmeye kadar varabiliyor

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Her bayram öncesi olduğu gibi tatlı satışı yapan işletmecilerde bu yıl da yoğunluk yaşanıyor. Baklava ustaları, ucuz baklavalara konulan katkı maddeli ve gıda boyalı yer fıstığına karşı vatandaşları uyardı. Ustalar, baklavada kullanılan kalitesiz yağın zehirlenmelere de yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Bayram öncesi “baklava” uyarısı | Tehlikenin boyutu zehirlenmeye kadar varabiliyor - 1

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, baklavacıları da tatlı telaş sardı.

Bayrama ikramlık baklava düşünenlerin siparişleri gelirken, baklava ustaları ise merdiven altı diye tabir edilen ucuz baklavadaki oyunlara dikkat çekti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram öncesi “baklava” uyarısı | Tehlikenin boyutu zehirlenmeye kadar varabiliyor - 2

3 kilo 300 gramlık bir tepsi fıstıklı baklava bin lirayı bulurken, cevizlisi ise 500-600 lira civarında satılıyor.

Bayram öncesi “baklava” uyarısı | Tehlikenin boyutu zehirlenmeye kadar varabiliyor - 3

Fıstıklı baklavadaki oyunların insanın cebine hitap ettiğini ancak insan sağlığını olumsuz etkilediğini anlatan baklava ustaları, ucuz baklavaya Antep fıstığı yerine gıda boyası ile boyanmış yer fıstığı konulduğunu söyledi.

Bayram öncesi “baklava” uyarısı | Tehlikenin boyutu zehirlenmeye kadar varabiliyor - 4

Adana’da bir tatlıcı işleten Can Delibalta, “Bazı işletmeler yer fıstığını artık makinede öğütüyorlar ve gıda boyası ile boyayıp kullanıyorlar. Vatandaşın bunu anlaması zor. İnsanlar tatlıyı bildikleri, beğendikleri yerden almalılar. Baklava fiyatları da belli. 150 liralık baklavada var, 500 liralık baklavada var.” diye konuştu.

Bayram öncesi “baklava” uyarısı | Tehlikenin boyutu zehirlenmeye kadar varabiliyor - 5

"Bayramda ağzınızın tadı kaçmaması için ucuz baklava almayın." diye uyaran Delibalta, “Bayramda ağzınızın tadını kaçırmamak için sürekli baklava aldığınız yerlerden alın. Baklavanın birinci maddesi hamuru, diğer maddesi yağıdır. Kalitesiz yağ kullanmak mide rahatsızlıklarına yol açar ve zehirlenmeye neden olur. İyi bir baklava ortaya çıkartmak için kaliteden kaçınılmaması gerekiyor.” şeklinde konuştu

Bayram öncesi “baklava” uyarısı | Tehlikenin boyutu zehirlenmeye kadar varabiliyor - 6

“İyi bir baklavanın en püf noktası hamurun inceliği, iyi bir yağ kullanmak ve kaliteli Antep fıstığı kullanmaktır. Hileli baklava yoktur. Malzemeden çalınan baklava vardır. Vatandaş kötü baklavayı tam anlamaz.” diyen bir başka baklava ustası Orhan Çetin ise, “Müşteriye 2 günlük baklavayı yeni diye verseniz de size inanıyorsa eğer alır. O nedenle bilindik, kaliteli yerlerden baklava almak gerekir.” uyarısında bulundu.

Bayram öncesi “baklava” uyarısı | Tehlikenin boyutu zehirlenmeye kadar varabiliyor - 7
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