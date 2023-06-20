Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? (2023 Kurban Bayramı tatil takvimi)
Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala, bayram tatili için plan hazırlıkları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte bayram tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. Bayram tatilinin ne zaman başlayacağı ise vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Bayram tatilinin ne zaman başlayıp, biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı'nı fırsat bilen ve şehir dışına gidecek olan vatandaşlar, tatil takvimini araştırıyor. Peki, bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?