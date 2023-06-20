Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? (2023 Kurban Bayramı tatil takvimi)

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.



2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.



Buna göre; Bayram tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz tarihinde sona erecek.