Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? (2023 Kurban Bayramı tatil takvimi)

Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala, bayram tatili için plan hazırlıkları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte bayram tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. Bayram tatilinin ne zaman başlayacağı ise vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? (2023 Kurban Bayramı tatil takvimi) - 1

Bayram tatilinin ne zaman başlayıp, biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı'nı fırsat bilen ve şehir dışına gidecek olan vatandaşlar, tatil takvimini araştırıyor. Peki, bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

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Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? (2023 Kurban Bayramı tatil takvimi) - 2

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.

Buna göre; Bayram tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz tarihinde sona erecek.

Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? (2023 Kurban Bayramı tatil takvimi) - 3

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.

Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? (2023 Kurban Bayramı tatil takvimi) - 4

2023 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

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