Bayramda İstanbul'da kalanlar oraya koştu! Adım atacak yer kalmadı
Kurban bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, Kısırkaya plajında yoğunluk oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde vatandaşların ve araçların sahili ve yolları tamamen doldurduğu gözler önüne serildi.
Sarıyer'de bulunan Kısırkaya plajını kurban bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar doldurdu.
Bir kilometrelik sahil şeridinde vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Aileleriyle ve arkadaşlarıyla plaja gelen İstanbullular, güzel havanın tadını çıkarttı. Bir çok vatandaş sahilde bırakılan çöplerden dolayı şikayette bulunarak belediyenin bir temizlik çalışmalarına başlaması gerektiğini ifade etti.