Bayramda İstanbul'da kalanlar oraya koştu! Adım atacak yer kalmadı

Bayram tatili nedeniyle Kısırkaya plajının yoğun olduğunu ifade eden Hasan Akçam, ”Ben devamlı buraya geliyorum hatta yakınlarda bir kulübüm var. Neredeyse her hafta sonu geliyorum mutlaka buraya. İstanbul'da kurban bayramı tatili her zamankinden daha güzel geçiyor çünkü tenha ve kalabalık değil. İstanbul'un tadını bu bayramda çıkardım. Ortalığı çok pis bırakıyoruz ve çöplerimizi kaldırmıyoruz. Her tarafımız da pislik dolu belediyenin de hatası var burada. Bayram dolayısıyla bugün burası kalabalık. Çok güzel çıkarttım İstanbul'un tadını” dedi.