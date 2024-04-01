Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı

"ÖNÜMÜZDEKİ YILIN NE GETİRECEĞİ HİÇ BELLİ DEĞİL"

"Kış ayının yağışlı geçmesi, yağmurların çok düşmesi ve Kaz Dağları'nda hiç kar yağışının eksik olmaması ve Bayramiç Barajı'nı besleyen derelerin hiç kurumaması, barajımızı bu zamanlarda doldurmuş oldu." diye konuşan Şen, "Gaflete kapılmamak, barajımız dolu diye suyumuzu israf etmememiz gerekli. Önümüzdeki yılın ne getireceği hiç belli değil. Barajımız dolmayabilir. Sulama sezonunu bitirdikten sonra önümüzdeki sezona yüzde 25-30 su seviyelerinde girmemiz gerekiyor. Bu konuda üreticilerimizin kısıtlamalara, tedbirlere ve kurallara uyması gerekiyor. Bu tarz kurallara uyulursa, Bayramiç Barajı her yıl üreticisinin yüzünü güldürür ve kimseyi mağdur etmez." diye konuştu.