Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı
Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Kış ayının yağışlı geçmesi, yağmurların çok düşmesi ve Kaz Dağları'nda hiç kar yağışının eksik olmaması ve Bayramiç Barajı'nı besleyen derelerin hiç kurumaması, barajımızı bu zamanlarda doldurmuş oldu." dedi.
Mitolojide "Bin pınarlı İda" olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı.