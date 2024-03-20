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Bayrampaşa Belediyesi hangi partide? Bayrampaşa Belediye başkanı kimdir? Bayrampaşa Belediye başkan adayları

Bayrampaşa Belediyesi hangi partide? Bayrampaşa Belediye Başkanı kimdir? Bayrampaşa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bayrampaşa Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Bayrampaşa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Bayrampaşa yerel seçim sonuçları..

Bayrampaşa Belediyesi hangi partide? Bayrampaşa Belediye başkanı kimdir? Bayrampaşa Belediye başkan adayları - 1

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Bayrampaşa Belediyesini  80.719 alınan oy ve %49.29 oy oranı ile AK Parti adayı Atila Aydıner kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK PARTİ ATİLA AYDINER 80.719 %49.29
  • CHP REMZİ ALBAYRAK 72.998 %44.57
  • SAADET PARTİSİ İSMAİL ACAR 4.645 %2.84
  • BBP MEHMET CEYLAN 1.948 %1.19
  • HDP MEHMET CAN BÖLEK 1.303 %0.80
  • DSP ERSİN BİLAL 941 %0.57
  • MEHMET KÜÇÜKCÖMMEN 514 %0.31
  • BTP MİTHAT KANDEMİR 448 %0.27
  • VATAN PARTİSİ TEOMAN ALİLİ 254 %0.16

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayrampaşa Belediyesi hangi partide? Bayrampaşa Belediye başkanı kimdir? Bayrampaşa Belediye başkan adayları - 2

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atila Aydıner Kimdir?

Atila Aydıner, 1958 yılından bu yana Bayrampaşa'da ikamet etmekte olup, lise eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. Aydıner, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

Aydıner, iş hayatına 1980 yılında Bayrampaşa'da Eczacı olarak başladı. 1984 -1987 yılları arasında, İstanbul Eczacı Odası'nda genel sekreterlik görevini yürüttü. Bayrampaşa Tuna Spor Kulübü Başkanlığı yapan Aydıner, Tuna Lisesi'nde bir süre İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı.

Siyasi yaşamına Milli Selamet Partisi ile adım atan Aydıner, Mahalli İdareler Enstitüsü'nde şehir planlaması, belediyecilik, belediye mevzuatı ve yöneticilik konularındaki eğitimini başarıyla tamamladı. Uzun yıllar Refah Partisi ve Fazilet Partisi Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aydıner, 1994-2004 yılları arasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.

Aydıner, 30 Ekim 2001 tarihinde Ak Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nı kurarak; Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini 8 Mayıs 2007'ye kadar devam ettirdi. 22 Temmuz 2007'de 23. Dönem İstanbul İkinci Bölge Ak Parti Milletvekili Adayı gösterildi. Mart 2009 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Çeşitli vakıflarda ve derneklerde başkanlık, yöneticilik ve mütevelli heyeti üyeliği yapan Aydıner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanlar ve Temel Haklar Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.

16 Mart 2011'de olağanüstü toplanan Belediye Meclisi tarafından Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen Atila Aydıner, başkanlık görevini 30 Mart 2014'e kadar sürdürdü.

30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan Atila Aydıner, yüzde 50.4 oranında oy alarak yeniden Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi.
31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den Bayrampaşa Belediye Başkan adayı gösterilen Atila Aydıner, bir kez daha Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi.

Bayrampaşa Belediyesi hangi partide? Bayrampaşa Belediye başkanı kimdir? Bayrampaşa Belediye başkan adayları - 3

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR
  • HASAN MUTLU
  • MEHMET KÜÇÜKCÖMMEN
  • YASİN PEHLİVAN
  • HÜLYA TEKER
  • VAHİT ÇELİK
  • MURAT MERT
  • ADEM KOCABAŞ
  • HAKAN ARABACI
  • BESTE KARAGÖZ AKYILDIRIM
  • SELMAN KILIÇ
  • TARKAN GÜLER
  • MÜŞTAK ENGİN TAŞTEMÜR
  • AYNÜR TATLİ
  • HAŞİM TURAN
  • MÜMİN TUNABOYLU
  • TURHAN KUBİLAY
  • ZEKİ DENİZLİ
  • ALTAN ERTAN
  • İSMAİL ACAR
  • ÖMER ULUOCAK
Bayrampaşa Belediyesi hangi partide? Bayrampaşa Belediye başkanı kimdir? Bayrampaşa Belediye başkan adayları - 4

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