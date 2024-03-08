Bayrampaşa’da kahvehaneye 6 ayda ikinci saldırı: “Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler”
İstanbul Bayrampaşa’da kahvehane işleten Fesih Balaman’a 6 ay içinde ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. Balaman, “Bana ateş eden değil ama diğer saldırganı yakaladık. Emniyet ekipleri de diğerini yakalamış. Yakalanan şüpheli bana ‘Sen öldün’ dedi. Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler.” dedi.
İstanbul’daki bir kahvehaneye 6 ayda iki kez silahlı saldırı düzenlendi.
Bayrampaşa’ya bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde Fesih Balaman’ın iş yerine 6 ay içerisinde iki defa silahlı saldırı düzenledi.
Balaman’a düzenlenen ilk saldırı 9 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşti.