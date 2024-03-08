Bayrampaşa’da kahvehaneye 6 ayda ikinci saldırı: “Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler”

İstanbul Bayrampaşa’da kahvehane işleten Fesih Balaman’a 6 ay içinde ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. Balaman, “Bana ateş eden değil ama diğer saldırganı yakaladık. Emniyet ekipleri de diğerini yakalamış. Yakalanan şüpheli bana ‘Sen öldün’ dedi. Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler.” dedi.

Bayrampaşa’da kahvehaneye 6 ayda ikinci saldırı: “Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler” - 1

İstanbul’daki bir kahvehaneye 6 ayda iki kez silahlı saldırı düzenlendi.

Bayrampaşa’ya bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde Fesih Balaman’ın iş yerine 6 ay içerisinde iki defa silahlı saldırı düzenledi.

Balaman’a düzenlenen ilk saldırı 9 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayrampaşa’da kahvehaneye 6 ayda ikinci saldırı: “Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler” - 2

Kahvehane önüne gelen şüpheli 2 kişiden biri belinden çıkardığı silahla ateş açtıktan sonra kaçarken polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bayrampaşa’da kahvehaneye 6 ayda ikinci saldırı: “Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler” - 3

Diğer olay ise 6 Mart tarihinde gece saatlerinde meydana geldi.

Silahlı 2 şüpheli içeriye girdikten sonra yine içlerinden biri Balaman’a doğru ateş açtı. Kendisini yere atan Balaman bu olaydan da yara almadan kurtuldu.

Bayrampaşa’da kahvehaneye 6 ayda ikinci saldırı: “Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler” - 4

Saldırının ardından kaçan şüpheliler sokakta rastgele ateş açtı.

Kahvehanede bulunan müşteriler şüphelilerden birini yakalarken diğer şüpheliyi ise bekçiler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Bayrampaşa’da kahvehaneye 6 ayda ikinci saldırı: “Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler” - 5

“BUGÜN OLMAZSA YARIN BENİ ÖLDÜREBİLİRLER”

Saldırıya uğrayan Fesih Balaman, “Masada otururken içeri girdi, Belinden silahını çıkarıp direkt benim üzerime doğru ateş açtı. Ateş açtıktan sonra bizim içerideki arkadaşlar oyun taşlarını attı. İkisinin de belinde silah vardı. Bana ateş eden değil ama diğer saldırganı yakaladık. Emniyet ekipleri de diğerini yakalamış.” dedi.

Bayrampaşa’da kahvehaneye 6 ayda ikinci saldırı: “Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler” - 6

Saldırganın kendisine “Sen öldün.” dediğini anlatan Balaman, “Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler.” dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER