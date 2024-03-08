Bayrampaşa’da kahvehaneye 6 ayda ikinci saldırı: “Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler”

“BUGÜN OLMAZSA YARIN BENİ ÖLDÜREBİLİRLER”

Saldırıya uğrayan Fesih Balaman, “Masada otururken içeri girdi, Belinden silahını çıkarıp direkt benim üzerime doğru ateş açtı. Ateş açtıktan sonra bizim içerideki arkadaşlar oyun taşlarını attı. İkisinin de belinde silah vardı. Bana ateş eden değil ama diğer saldırganı yakaladık. Emniyet ekipleri de diğerini yakalamış.” dedi.