Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün duyurusu ile 2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlülerin 2024 yılı celp ve sevk dönemleri ilan edildi. İşte, MSB 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri...