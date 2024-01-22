Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri
MSB, 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk tarihlerini duyurdu. Sonuçlar e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden ilan edilecek. 2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2024 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecek. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün duyurusu ile 2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlülerin 2024 yılı celp ve sevk dönemleri ilan edildi. İşte, MSB 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri...