Belediye işçisinin tekme attığı poşetten el bombaları çıktı
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, belediye işçisinin bulduğu poşetten el bombaları çıktı. Polis bombaları incelemek için emniyete götürürken, bombaların sayısı ve durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Bombaları bulan işçi Tuncay Kaya, “Tuvalet ihtiyacını gidermeye gelmiştim. Poşet buldum, poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi. Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm.” dedi.
Isparta’da bir belediye işçisinin tekme attığı poşetten el bombaları çıktı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesi İstasyon Mahallesi eski tren garında medyana geldi.