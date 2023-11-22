Belediye işçisinin tekme attığı poşetten el bombaları çıktı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, belediye işçisinin bulduğu poşetten el bombaları çıktı. Polis bombaları incelemek için emniyete götürürken, bombaların sayısı ve durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Bombaları bulan işçi Tuncay Kaya, “Tuvalet ihtiyacını gidermeye gelmiştim. Poşet buldum, poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi. Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm.” dedi.

Belediye işçisinin tekme attığı poşetten el bombaları çıktı - 1

Isparta’da bir belediye işçisinin tekme attığı poşetten el bombaları çıktı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesi İstasyon Mahallesi eski tren garında medyana geldi.

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Belediye işçisinin tekme attığı poşetten el bombaları çıktı - 2

Belediye işçisi Tuncay Kaya arkadaşlarıyla çalışırken tren garına ait tarihi Sundurma Şefliği’nin önüne geldi.

Önüne çıkan poşete tekme atan Tuncay Kaya, demir olduğunu fark edip poşetin içine baktığında el bombalarını gördü.
Belediye işçisinin tekme attığı poşetten el bombaları çıktı - 3

EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEMELERDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Eğirdir Emniyet Müdürü Özcan Alıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından el bombaları Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

El bombalarının durumu ve sayısı ile ilgili ise bilgi verilmedi.
Belediye işçisinin tekme attığı poşetten el bombaları çıktı - 4

“TEKME ATTIM, DEMİR SESİ GELDİ”

“Tuvalet ihtiyacını gidermeye gelmiştim, poşet buldum, poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi.” diyerek bombaları nasıl bulduğunu anlatan belediye işçisi Tuncay Kaya, “Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm, arkadaşları çağırdım. Arkadaşlar direkt polisi aradı ve olay yeri inceleme teslim aldı.” ifadelerini kullandı.

Eğirdir’de geçen eylül ayında göl içerisinde 10 el bombası bulunmuş ve imha edilmişti.
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