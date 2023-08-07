Beşiktaş’taki saldırıda yeni iddialar | “İntikam için geldiler”

Beşiktaş’ta bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, motosiklet üzerinde mekana ateş açan 24 yaşındaki Sertan Taylan Hayal yaşamını yitirdi. Hayal’in ölümüyle ilgili olarak 2 kişi tutuklandı. Öte yandan, cinayete ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Silahlı saldırının gerçekleştirildiği restoranın bir süre önce el değiştirdiği, restoranın yeni sahibinin yıllardır burada çalışan bir özel güvenlik görevlisinin işine son verdiği belirtildi. Silahlı saldırının bu konuyla ilgili bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Beşiktaş’taki saldırıda yeni iddialar | “İntikam için geldiler” - 1

İstanbul Beşiktaş’ta geçen hafta motosikletli saldırgan, bir restorana peş peşe ateş etti. Saldırının ardından motosikletli iki kişi kaçmaya çalışırken, restorandan silahla karşılık verildi. Açılan ateşte motosikletin arkasındaki kişi boynundan vurularak yere düştü. Motosikletli olay yerinden koşarak kaçtı. Açılan ateşte yoldan geçen iki kişi yaralandı.

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Beşiktaş’taki saldırıda yeni iddialar | “İntikam için geldiler” - 2

Boynundan yaralanan kişi hemen hastaneye götürüldü. Adının Sertan Taylan Hayal olduğu belirlenen 24 yaşındaki genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hayal’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, “kasten yaralama” ve “uyuşturucu madde ticaretinin de arasında bulunduğu bir dizi suç kaydının olduğu bildirildi.

Beşiktaş’taki saldırıda yeni iddialar | “İntikam için geldiler” - 3

Saldırıya ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. İddiaya göre ateş açılan restoran, bir süre önce el değiştirdi.

Restoranın yeni sahibi yıllardır burada çalışan bir özel güvenlikçinin işine son verdi. İşten çıkarılan güvenlikçi tazminatını istedi ancak bu kabul görmedi.

Bir hafta önce de güvenlikçi bu konu ile ilgili çıkan tartışmada restoran çalışanları tarafından dövüldü. Silahlı saldırının bu konuyla ilgili bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Beşiktaş’taki saldırıda yeni iddialar | “İntikam için geldiler” - 4

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu iddialar üzerine soruşturmayı derinleştiren Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, ilk olarak işletme sahibi Cengiz A. ve onun ortağı olan Tufan E.K. ile olayda kullanılan motorun sahibi K.C.D.’yi gözaltına aldı. Polis ekipleri devam eden çalışmalarda şüphelilere yardım yataklık ettiği tespit edilen Agit K., Şiyar İ., Yusuf Ş., Eyüp A. ve Hasret A.’yı da yakalandı.

Beşiktaş’taki saldırıda yeni iddialar | “İntikam için geldiler” - 5

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Daha sonra da iş yeri tarafından ateş eden ve asıl silahı kullanan olduğu öne sürülen şüpheli Serhat E. ve Hüseyin Baran A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Serhat E. ve Hüseyin Baran A. tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Beşiktaş’taki saldırıda yeni iddialar | “İntikam için geldiler” - 6

“TAZMİNAT PARASI” İDDİASI

Tutuklanan Hüseyin Baran A., ifadesinde kurşunlanan iş yerini yaklaşık 3 ay önce devraldıklarını anlatarak, olay günü motosikletli kişilerin mekana ateş açması üzerine kendilerinin de silahla karşılık verdiklerini söyledi.

Beşiktaş’taki saldırıda yeni iddialar | “İntikam için geldiler” - 7

Hüseyin Baran A, kurşunlanan iş yerinde daha önce çalışan işletme müdürünün kendilerinden “tazminat” adı altında para istediğini savunarak, olayın bununla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

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