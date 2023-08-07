Beşiktaş’taki saldırıda yeni iddialar | “İntikam için geldiler”

Saldırıya ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. İddiaya göre ateş açılan restoran, bir süre önce el değiştirdi.

Restoranın yeni sahibi yıllardır burada çalışan bir özel güvenlikçinin işine son verdi. İşten çıkarılan güvenlikçi tazminatını istedi ancak bu kabul görmedi.

Bir hafta önce de güvenlikçi bu konu ile ilgili çıkan tartışmada restoran çalışanları tarafından dövüldü. Silahlı saldırının bu konuyla ilgili bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.