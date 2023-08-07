Beşiktaş’taki saldırıda yeni iddialar | “İntikam için geldiler”
Beşiktaş’ta bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, motosiklet üzerinde mekana ateş açan 24 yaşındaki Sertan Taylan Hayal yaşamını yitirdi. Hayal’in ölümüyle ilgili olarak 2 kişi tutuklandı. Öte yandan, cinayete ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Silahlı saldırının gerçekleştirildiği restoranın bir süre önce el değiştirdiği, restoranın yeni sahibinin yıllardır burada çalışan bir özel güvenlik görevlisinin işine son verdiği belirtildi. Silahlı saldırının bu konuyla ilgili bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
İstanbul Beşiktaş’ta geçen hafta motosikletli saldırgan, bir restorana peş peşe ateş etti. Saldırının ardından motosikletli iki kişi kaçmaya çalışırken, restorandan silahla karşılık verildi. Açılan ateşte motosikletin arkasındaki kişi boynundan vurularak yere düştü. Motosikletli olay yerinden koşarak kaçtı. Açılan ateşte yoldan geçen iki kişi yaralandı.