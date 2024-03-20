Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? Beylikdüzü Belediye başkanı kimdir? Beylikdüzü Belediye başkan adayları
Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? Beylikdüzü Belediye Başkanı kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beylikdüzü Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Beylikdüzü Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları..
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Beylikdüzü Belediyesini 107.307 alınan oy ve %56.33 oy oranı ile CHP adayı Mehmet Murat Çalık kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP MEHMET MURAT ÇALIK 107.307 %56.33
- AK PARTİ MUSTAFA NECATİ IŞIK 79.105 %41.53
- SAADET PARTİSİ TUNCER KOĞA 1.495 %0.78
- BBP OSMAN YILDIRIM 1.092 %0.57
- VATAN PARTİSİ BARBAROS BAHÇELİOĞLU 374
- DSP MUSTAFA ÖZGÜRKANLI 351 %0.18
- TKP ŞÜKRÜ MEHMET GÖKALPAY 306 %0.16
- BTP MEHMET AKSOY 282 %0.15
- DP ALİ SAVUT 185 %0.10