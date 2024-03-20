Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? Beylikdüzü Belediye başkanı kimdir? Beylikdüzü Belediye başkan adayları

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık Kimdir?





Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon Maçka'da doğdu. Rizeli bir anne ve Trabzonlu bir babanın üç çocuğundan biri olan Çalık, ilk ve ortaokul eğitimini Maçka’da, Lise eğitimini ise Trabzon Lisesi’nde tamamladı.



1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu.



1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı.



2014-2018 tarihlerinde o dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanında Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı.



2019 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmesinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı oldu.



Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini Ekrem İmamoğlu’ndan devraldı.



Beylikdüzü Belediyesi Belediye Başkanlığı vazifesini devam ettirmektedir.