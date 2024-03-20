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Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? Beylikdüzü Belediye başkanı kimdir? Beylikdüzü Belediye başkan adayları

Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? Beylikdüzü Belediye Başkanı kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beylikdüzü Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Beylikdüzü Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları..

Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? Beylikdüzü Belediye başkanı kimdir? Beylikdüzü Belediye başkan adayları - 1

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Beylikdüzü Belediyesini 107.307 alınan oy ve %56.33  oy oranı ile CHP adayı Mehmet Murat Çalık kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP MEHMET MURAT ÇALIK 107.307 %56.33
  • AK PARTİ MUSTAFA NECATİ IŞIK 79.105 %41.53
  • SAADET PARTİSİ TUNCER KOĞA 1.495 %0.78
  • BBP OSMAN YILDIRIM 1.092 %0.57
  • VATAN PARTİSİ BARBAROS BAHÇELİOĞLU 374
  • DSP MUSTAFA ÖZGÜRKANLI 351 %0.18
  • TKP ŞÜKRÜ MEHMET GÖKALPAY 306 %0.16
  • BTP MEHMET AKSOY 282 %0.15
  • DP ALİ SAVUT 185 %0.10

TÜRKİYE HABERLERİ

Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? Beylikdüzü Belediye başkanı kimdir? Beylikdüzü Belediye başkan adayları - 2

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık Kimdir?

Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon Maçka'da doğdu. Rizeli bir anne ve Trabzonlu bir babanın üç çocuğundan biri olan Çalık, ilk ve ortaokul eğitimini Maçka’da, Lise eğitimini ise Trabzon Lisesi’nde tamamladı.

1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu.

1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı.

2014-2018 tarihlerinde o dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanında Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı.

2019 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmesinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı oldu.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini Ekrem İmamoğlu’ndan devraldı.

Beylikdüzü Belediyesi Belediye Başkanlığı vazifesini devam ettirmektedir.

Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? Beylikdüzü Belediye başkanı kimdir? Beylikdüzü Belediye başkan adayları - 3

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA GÜNAYDIN
  • MEHMET MURAT ÇALIK
  • EROL KARAPINAR
  • CİHAN AVCI
  • SİNAN ATÇEKEN
  • BEHCET ÖZDEMİR
  • VEHBİ ORAKÇI
  • SİDAR DUMAN ÖNER
  • ALKAN GENÇ
  • ÖZCAN AKSU
  • FATMA BERFİN ARABULAN
  • MEHMET AKSOY
  • NEVZAT ALTITOK
  • SEDAT SUAKAR
  • BİLAL YALÇIN
  • ALİ HALUK KESKİN
  • BURHAN TAŞOĞLU
  • HAMİT CİLALI
  • CEM BİRTÜRK AVŞAR
  • REŞAT YILMAZ
  • GÜNDÜZ KUZUGÜDENLİOĞLU
Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? Beylikdüzü Belediye başkanı kimdir? Beylikdüzü Belediye başkan adayları - 4

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