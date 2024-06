Beypazarı'na giden kaşık kaşık yemeden dönmüyor! Kurban Bayramı'nda talep arttı, odun ateşinde 9 saatte pişen tarifsiz lezzet

“ODUN ATEŞİNDE 9 SAAT PİŞMESİ LAZIM”

Güveç yemeğinin yapılışını ve ince noktalarını anlatan Aşçı Nesrin Sarpça, “Tarihçesi çok eski. Fırın ve odun ateşi olmadan bir ürünümüz bu. Tereyağı, pirinç, et, dana eti olması lazım. Eskiden kaburga eti, koyun etinden yaparlarmış ama şu an dana etinden devam ediyoruz biz. Biber, domates, tuz ve karabiberimiz var o kadar. Sabah erken geliriz önce fırını yakarız. Sonra malzemelerimizi hazırladıktan sonra odun ateşinde 9 saat pişmesi lazım. 10-15 tane olur zaten bu. Et tadını lezzetini suyuna salar. Sonra çekiyoruz pirinç atmamız lazım. Pirincini atıyoruz, 45 dakika da pirinçli pişirilmesi lazım. Sonra servise hazır şekilde çıkartıyoruz” ifadelerine yer verdi.