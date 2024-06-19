Beypazarı'na giden kaşık kaşık yemeden dönmüyor! Kurban Bayramı'nda talep arttı, odun ateşinde 9 saatte pişen tarifsiz lezzet
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle sofralarda bolca yer edinen Beypazarı Güveci, normal zamanlarda da tadına bakmak isteyenleri Beypazarı'na çekiyor.
Kurban Bayramı'nın ardından etli yemekler sofraları sıkça doldurmaya başladı. Oldukça zengin etli yemek coğrafyasına sahip Türkiye'de birçok yemeğe kıyasla tercih edilen Beypazarı Güveci ise gurmeler tarafından hem diğer etli yemeklerle kıyaslanıyor hem de Türkiye'den Beypazarı'na ziyaretçilerin akın etmesini sağlıyor.