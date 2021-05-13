Bodrum'da sıra dışı bayram

Her Ramazan Bayramı araç kuyruklarının kilometrelerce uzadığı, milyonlarca insanın bayram tatilini geçirdiği Bodrum, tam kapanma nedeniyle hayalet şehre döndü.

İHA 13.05.2021 - 11:12 | Son Güncelleme : 13.05.2021 - 11:15

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Her yıl binlerce turistin Ramazan Bayramı'nda akın ettiği Bodrum, tam kapanma nedeniyle sakinlik yaşıyor.
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Tam kapanma nedeniyle 181 bin nüfuslu ilçenin nüfusu bir anda 700 bine fırlamıştı.
Bodrum'da sıra dışı bayram - 3
İkinci konut sahipleri ve bu süreçte ev kiralayanlar Bodrum’a akın etti. Kilometrelerce araç kuyrukları oluştu, uçaklar ve otobüsler ek sefer koydu.
Bodrum'da sıra dışı bayram - 4
Özel tekneleriyle gelenler ise koylara yanaşarak 17 günlük kapanmayı denizde geçirmeye başladı.

Bodrum'da sıra dışı bayram - 5
Bayramın ilk gününde kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu yollar bomboş kaldı.
Bodrum'da sıra dışı bayram - 6
Bayramlarda yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği sahiller de sessizliğe büründü.
Bodrum'da sıra dışı bayram - 7
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçenin mimari özelliği gereği apartman tarzı evlerin olmaması, geniş bahçeli evlerinde kalan misafirlerin kurallara da riayet etmeleriyle birlikte bulaş riskini ortadan kaldırdıklarını belirterek şunları söyledi:
Bodrum'da sıra dışı bayram - 8
"Bodrum’a gelen ikinci konut sahiplerinin önemli bir bölümünün metropollerden geldiğini biliyoruz. Büyük şehirlerde, apartmanlarda yaşayan misafirlerimiz zorunlu ortak kullanım alanlarından dolayı daha kolay hastalık kapabiliyorlardı. Örneğin asansörlerde, ev ziyaretlerinde, merdivenlerde komşuları ile iç içe olmalarından kaynaklı olarak salgın riski artıyor. Bodrum’daki evler ise müstakil, bahçe içinde, en fazla 2 katlı. Kimsenin temas edeceği bir durum olmadığı için bu risk neredeyse yüzde yüz azalıyor. Gelen ikinci konut sahipleri ve Bodrumlular da salgın konusunda çok dikkatli olduğu için vaka sayıları konusunda birçok il ve ilçeden çok daha iyi durumdayız. Duyarlılıklarından dolayı herkese teşekkür ediyorum."
Bodrum'da sıra dışı bayram - 9
Bodrum'da sıra dışı bayram - 10
Bodrum'da sıra dışı bayram - 11
Bodrum'da sıra dışı bayram - 12
Bodrum'da sıra dışı bayram - 13
Bodrum'da sıra dışı bayram - 14
Bodrum'da sıra dışı bayram - 15
Bodrum'da sıra dışı bayram - 16
Bodrum'da sıra dışı bayram - 17

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