Bodrum'da sıra dışı bayram

"Bodrum’a gelen ikinci konut sahiplerinin önemli bir bölümünün metropollerden geldiğini biliyoruz. Büyük şehirlerde, apartmanlarda yaşayan misafirlerimiz zorunlu ortak kullanım alanlarından dolayı daha kolay hastalık kapabiliyorlardı. Örneğin asansörlerde, ev ziyaretlerinde, merdivenlerde komşuları ile iç içe olmalarından kaynaklı olarak salgın riski artıyor. Bodrum’daki evler ise müstakil, bahçe içinde, en fazla 2 katlı. Kimsenin temas edeceği bir durum olmadığı için bu risk neredeyse yüzde yüz azalıyor. Gelen ikinci konut sahipleri ve Bodrumlular da salgın konusunda çok dikkatli olduğu için vaka sayıları konusunda birçok il ve ilçeden çok daha iyi durumdayız. Duyarlılıklarından dolayı herkese teşekkür ediyorum."